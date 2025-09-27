Синоптики призывают россиян утепляться

На большей части России в ближайшие дни ожидается резкое похолодание: температура воздуха опустится на 15–20 градусов ниже климатической нормы, а ночные заморозки прогнозируются даже в южных регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«И в Московской, и в сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях заморозки минус 2 — минус 3 градуса уже в ближайшие дни», — цитирует метеоролога РИА Новости. Аналогичная ситуация ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.
Вильфанд уточнил, что в Поволжье температура ночью может опускаться до ?5 градусов, на Урале и юге Сибири — до ?6. Единственным регионом с сохранением теплой погоды останутся Приморский край и юг Хабаровского края, где дневные температуры будут превышать +20 градусов.
Ранее, в середине сентября, синоптики уже предупреждали о ночных заморозках в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, где температура местами опускалась до ?5 градусов. Тогда специалисты отмечали, что такие погодные условия могут быть опасными для сельского хозяйства из-за незавершенного сбора урожая.
