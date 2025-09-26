В Нижнем Новгороде автомобиль упал с моста, один человек погиб, двое пострадали

Один из пострадавших погиб на месте
Автомобиль с тремя людьми упал с моста вблизи города Выкса Нижегородской области. По словам очевидцев, в результате аварии один из пассажиров погиб на месте, еще двое получили серьезные травмы.
«Машина с людьми упала с моста под Выксой. По словам очевидцев, один из пассажиров погиб», — сообщает telegram-канал Ni Mash.
Предварительно, у водителя сильно пострадало лицо. Его и девушку с травмами госпитализировали.
