26 сентября 2025

В Нижнем Новгороде автомобиль упал с моста, один человек погиб, двое пострадали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из пострадавших погиб на месте
Один из пострадавших погиб на месте Фото:

Автомобиль с тремя людьми упал с моста вблизи города Выкса Нижегородской области. По словам очевидцев, в результате аварии один из пассажиров погиб на месте, еще двое получили серьезные травмы.

«Машина с людьми упала с моста под Выксой. По словам очевидцев, один из пассажиров погиб», — сообщает telegram-канал Ni Mash.

Предварительно, у водителя сильно пострадало лицо. Его и девушку с травмами госпитализировали. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобиль с тремя людьми упал с моста вблизи города Выкса Нижегородской области. По словам очевидцев, в результате аварии один из пассажиров погиб на месте, еще двое получили серьезные травмы. «Машина с людьми упала с моста под Выксой. По словам очевидцев, один из пассажиров погиб», — сообщает telegram-канал Ni Mash. Предварительно, у водителя сильно пострадало лицо. Его и девушку с травмами госпитализировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...