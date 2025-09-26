26 сентября 2025

В Кривом Роге убили президента федерации самбо

Еще один человек получил ранения
Еще один человек получил ранения

В Кривом Роге (Украина) вечером 26 сентября произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

«В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. На территории города введен оперативный план «Сирена» для поиска стрелявшего.

Вопрос о правовой классификации происшествия еще решается, сообщают в ведомстве. Информация о состоянии раненого и возможных мотивах нападения уточняется.

В конце августа на территории Украины был убит Андрей Парубий, занимавший пост председателя Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Через несколько дней после происшествия правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника, напоминает «Царьград».

