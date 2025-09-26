26 сентября 2025

Администрация Трампа заморозит средства на иностранную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вашингтон вознамерился удержать 4 млрд долларов
Вашингтон вознамерился удержать 4 млрд долларов Фото:

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь. С таким заявлением выступила судья Елена Каган в своем особом мнении.

«Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение, удовлетворено <...>. Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей», — выдержку из официального документа приводит РИА Новости.

Согласно материалам, решение было принято большинством голосов. Судьи Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор присоединились к особому мнению Каган, выразив несогласие с позицией большинства. Они указали на важность контроля со стороны Конгресса над бюджетными ассигнованиями и выразили обеспокоенность тем, что теперь исполнительная власть может распоряжаться значительными суммами без надлежащего парламентского вмешательства.

В сентябре американский суд уже приостанавливал исполнение решения по расходам 5 млрд долларов на международную гуманитарную помощь, чтобы рассмотреть просьбу администрации Трампа о заморозке средств. Белый дом настаивал на пересмотре бюджетных приоритетов и отзыве финансирования. По мнению международных аналитиков, сейчас Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны Соединенных Штатов, но и может лишиться поддержки союзников из Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь. С таким заявлением выступила судья Елена Каган в своем особом мнении. «Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение, удовлетворено <...>. Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей», — выдержку из официального документа приводит РИА Новости. Согласно материалам, решение было принято большинством голосов. Судьи Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор присоединились к особому мнению Каган, выразив несогласие с позицией большинства. Они указали на важность контроля со стороны Конгресса над бюджетными ассигнованиями и выразили обеспокоенность тем, что теперь исполнительная власть может распоряжаться значительными суммами без надлежащего парламентского вмешательства. В сентябре американский суд уже приостанавливал исполнение решения по расходам 5 млрд долларов на международную гуманитарную помощь, чтобы рассмотреть просьбу администрации Трампа о заморозке средств. Белый дом настаивал на пересмотре бюджетных приоритетов и отзыве финансирования. По мнению международных аналитиков, сейчас Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны Соединенных Штатов, но и может лишиться поддержки союзников из Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...