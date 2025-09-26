План по Украине от Лукашенко, новые преступления ВСУ и успехи России: главные новости об СВО за 26 сентября

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по урегулированию конфликта на Украине достаточно хороших предложений. Они были представлены в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Есть на столе хорошие предложения по Украине, которые на Аляске, в том числе были услышаны Дональдом Трампом», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало интервью журналисту Александру Зарубину.
Как отметил Лукашенко, с этими предложениями ознакомлен и президент США Дональд Трамп. Главные события, касающиеся спецоперации на Украине за 26 сентября — в материале URA.RU.
В Грузии осквернили портреты наемников
В Грузии неизвестные нанесли граффити на изображения наемников, погибших в ходе боевых действий на стороне ВСУ. По словам военкора Юрия Котенка, в Тбилиси осквернены портреты погибших бойцов, включая представителей грузинского легиона. По его информации, они принимали участие в боях против российской армии и были ликвидированы.
Местные активисты активно требуют установить личности причастных к инциденту и привлечь их к ответственности. Помимо этого, известно об их намерении самостоятельно разыскать возможных виновных и расправиться с ними.
Жительницу Херсонской области подозревают в финансировании ВСУ
В Херсонской области сотрудники управления ФСБ России задержали 46-летнюю жительницу региона. Ее подозревают в финансировании ВСУ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, представляющей угрозу государственной безопасности. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
ВС РФ освободили Юнаковку
В результате активных наступательных операций подразделения группировки «Север», ВС РФ сумели улучшить позиции на передовой и взять под контроль Юнаковку в Сумской области. Кроме того, Министерство обороны сообщает о продвижении войск группировки «Центр» на направлениях в Донецкой народной республике и Днепропетровской области.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ продвинулись на три километра вглубь оборонительных порядков ВСУ на стыке Белгородской и Харьковской областей, заняв населенный пункт Отрадное. Российские военнослужащие прошли более трех километров от государственной границы РФ на территорию Харьковской области и вошли в Отрадное. Кроме того, российские подразделения начали закрепляться на северных окраинах указанного населенного пункта.
Зеленский не признает поражение Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать поражение страны в конфликте с Россией. По словам украинского лидера, нынешнее положение Вооруженных сил Украины не позволяет говорить о победе или поражении. Зеленский заявил, что Киев продолжает противостоять российским силам, несмотря на сложную обстановку и нехватку ресурсов.
Зеленский также затронул ситуацию на линии фронта, не раскрывая подробностей о потерях и трудностях украинской армии. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы удержать позиции и рассчитывает на дальнейшую поддержку западных стран. При этом украинский лидер не стал комментировать сообщения о сложностях, с которыми сталкиваются ВСУ, и сосредоточился на необходимости продолжения дипломатических и военных усилий.
Новые преступления ВСУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в период с 15 по 24 сентября в результате обстрелов и атак с использованием беспилотных летательных аппаратов пострадали не менее 172 мирных граждан России. По ее информации, 27 человек, в том числе один ребенок, погибли. Ранения получили 159 человек, среди пострадавших — восемь несовершеннолетних.
Награды участникам СВО
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил участников СВО медалями «Золотая Звезда». Как информирует Министерство обороны, церемония вручения государственных наград состоялась в Национальном центре управления обороной.
Белоусов отметил, что вклад каждого из награжденных способствует укреплению обороноспособности страны и защите ее суверенитета. «Сегодняшние награды являются признанием ваших заслуг перед Родиной», — приводит слова главы оборонного ведомства telegram-канал Минобороны. Помимо медалей, отличившимся военнослужащим вручили именное огнестрельное оружие.
