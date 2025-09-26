26 сентября 2025

Тренер Тарасова прокомментировала уход фигуристов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тарасова вступилась за атлетов, которые ищут себе применение
Тарасова вступилась за атлетов, которые ищут себе применение Фото:

Смена гражданства не делает спортсменов предателями, осуждать их за подобный выбор недопустимо. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с российскими фигуристами, которые уезжают из страны и продолжают карьеру за рубежом.

«Нормально к ним отношусь. Но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют просто не люди, а идиоты», — процитировал слова Тарасовой сайт Sport24.

Также Тарасова подчеркнула, что осуждать за это атлетов не нужно. Это смешно и безнравственно, отметила она.

Вопрос смены гражданства спортсменами обострился после отстранения российских сборных от участия в международных турнирах в 2022 году. Тогда решение МОК вызвало критику со стороны российских официальных лиц и спортсменов, которые отмечали несправедливость подобных мер и их негативное влияние на карьеру атлетов. Дискуссии продолжаются на фоне призывов не политизировать спорт и предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в соревнованиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смена гражданства не делает спортсменов предателями, осуждать их за подобный выбор недопустимо. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с российскими фигуристами, которые уезжают из страны и продолжают карьеру за рубежом. «Нормально к ним отношусь. Но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют просто не люди, а идиоты», — процитировал слова Тарасовой сайт Sport24. Также Тарасова подчеркнула, что осуждать за это атлетов не нужно. Это смешно и безнравственно, отметила она. Вопрос смены гражданства спортсменами обострился после отстранения российских сборных от участия в международных турнирах в 2022 году. Тогда решение МОК вызвало критику со стороны российских официальных лиц и спортсменов, которые отмечали несправедливость подобных мер и их негативное влияние на карьеру атлетов. Дискуссии продолжаются на фоне призывов не политизировать спорт и предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в соревнованиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...