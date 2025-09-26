26 сентября 2025

Глава МИД Украины открыто нахамил Венгрии из-за критики Зеленского

Сибига заявил о «моральной деградации» правительства Венгрии
Сибига заявил о «моральной деградации» правительства Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии после того, как они обвинили Владимира Зеленского в «хунгарофобии». Соответствующее заявление опубликовано на официальном telegram-канале пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства. В тексте отмечается, что Киев фиксирует «открытое и скрытое противостояние» со стороны правительства Виктора Орбана не только по отношению к Украине, но и к остальной Европе.

 «Мы начинаем видеть многое, в частности лицемерие и моральную деградацию [венгерского] правительства, его открытое и скрытое противостояние Украине и остальной Европе», — говорится в сообщении пресс-службы. В заявлении МИД Украины говорится, что действия Будапешта, включая «служение Кремлю», свидетельствуют о глубоких противоречиях в политике соседней страны.

Поводом для очередного витка напряженности стали заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о зафиксированных случаях якобы нарушения воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками. По данным доклада, эти аппараты использовались для разведки промышленного потенциала в приграничных районах.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести тщательную проверку всех инцидентов и докладывать о каждом зафиксированном случае. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения Киева необоснованными и заявил, что Зеленский «сошел с ума от антивенгерских настроений».

На фоне эскалации Украина запретила въезд на свою территорию трем высокопоставленным венгерским военным. Киев назвал этот шаг зеркальной мерой в ответ на аналогичный запрет Будапешта в отношении украинских офицеров.

