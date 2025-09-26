26 сентября 2025

Суд Москвы заочно арестовал активистку Александру Казанцеву*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд вынес решение по иноагенту
Суд вынес решение по иноагенту Фото:

За нарушения обязанностей иноагента Хорошевский суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) активистку Александру Казанцеву** (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой* меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости со ссылкой на документ суда. Уточняется, что арест установлен на два месяца с момента задержания.

Ранее в Москве Мещанский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданке Украины, подозреваемой в хранении взрывчатых веществ и сотрудничестве со спецслужбами Киева. По данным следствия, задержанная признала вину и, как утверждается, имела связи в криминальной среде, а также навыки конспирации.

*Александра Казанцева — признана Минюстом РФ иноагентом

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За нарушения обязанностей иноагента Хорошевский суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) активистку Александру Казанцеву** (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе. «Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой* меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости со ссылкой на документ суда. Уточняется, что арест установлен на два месяца с момента задержания. Ранее в Москве Мещанский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданке Украины, подозреваемой в хранении взрывчатых веществ и сотрудничестве со спецслужбами Киева. По данным следствия, задержанная признала вину и, как утверждается, имела связи в криминальной среде, а также навыки конспирации. *Александра Казанцева — признана Минюстом РФ иноагентом *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...