Суд Москвы заочно арестовал активистку Александру Казанцеву*

За нарушения обязанностей иноагента Хорошевский суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) активистку Александру Казанцеву** (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в судебном документе.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой* меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости со ссылкой на документ суда. Уточняется, что арест установлен на два месяца с момента задержания.
Ранее в Москве Мещанский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданке Украины, подозреваемой в хранении взрывчатых веществ и сотрудничестве со спецслужбами Киева. По данным следствия, задержанная признала вину и, как утверждается, имела связи в криминальной среде, а также навыки конспирации.
*Александра Казанцева — признана Минюстом РФ иноагентом
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.
