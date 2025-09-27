Россия не приняла обвинения в адрес КНДР по вопросу ядерного оружия

Россия не рассматривает для себя возможность присоединения к антикорейским выпадам в рамках международной ядерной доктрины. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, в котором разъясняются причины отказа Москвы от участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника — Корейской Народно-Демократической Республики. <...> Мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Более того, отмечаем, что подобные политически мотивированные выпады не соответствуют целям и задачам конференции», — выдеркжи из документа приводит ТАСС.
В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября прошла 14-я Конференция, посвященная вступлению в силу договора о запрете ядерных испытаний. По итогам, Пхеньян обвинили в том, что ДВЗЯИ так и не стал полноценным международным правовым механизмом.
В конце прошлого года США выдвинули РФ угрозу, связанную с ядерным оружием. В Белом доме заявили, что готовы предпринять дополнительные меры по усилению своей боевой готовности, если Москва продолжит игнорировать обязательства в рамках договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кремль отозвал ратификацию ДВЗЯИ в ноябре 2024 года. Решение подписал российский президент Владимир Путин.
