26 сентября 2025

На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России

Аналитик Уотсон считает грубостью слова Зеленского о РФ
Высказывания Зеленского, по мнению аналитика Уотсона, могут привести к серьезной эскалации конфликта
Аналитик Алан Уотсон резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам российской власти, включая Кремль. Об этом эксперт написал в социальной сети X.

«В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю. Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — написал аналитик.

Ранее Уотсон заявил, что Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях на Донбассе. По мнению аналитика, украинский лидер намеренно умалчивает о детях, убитыъ в результате действий украинских войск.

