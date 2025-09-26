Аналитик Алан Уотсон резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам российской власти, включая Кремль. Об этом эксперт написал в социальной сети X.
«В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю. Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — написал аналитик.
Ранее Уотсон заявил, что Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях на Донбассе. По мнению аналитика, украинский лидер намеренно умалчивает о детях, убитыъ в результате действий украинских войск.
