Захарова: попытки Совета Европы привлечь РФ к ответственности провалятся

Любые попытки привлечь Россию к ответственности через новые юридические механизмы, разрабатываемые Советом Европы, обречены на провал. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства. Поводом стала инициатива СЕ по созданию международной претензионной комиссии для Украины, задачей которой станет рассмотрение жалоб о якобы причиненном ущербе и определение компенсаций.
«Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к ответственности через наспех сколачиваемые „под зонтиком“ Совета Европы квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны. Действия каких бы то ни было государств или международных организаций в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный России демарш и получат адекватный ответ. Решение о формировании „претензионной комиссии“ ведет к эскалации антироссийской „юридической агрессии“, — заявила Захарова.
В МИД подчеркивают, что подобные шаги идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины. Дипломат считает, что Совет Европы сознательно провоцирует дальнейшее обострение ситуации, несмотря на предпринимаемые дипломатические попытки стабилизации. В ведомстве отмечают абсурдность подобных инициатив в нынешних условиях.
По данным МИД РФ, проект конвенции предусматривает создание специальной международной комиссии под эгидой Совета Европы. Ее задача — рассматривать жалобы, внесенные в так называемый «реестр ущерба» Украины, а также определять суммы возможных компенсаций. Захарова назвала этот орган еще одним псевдоправовым механизмом, который продолжает линию по усилению давления на Россию на международной арене. В ведомстве уверены, что решения подобных структур не будут иметь никакого значения для российской стороны и не смогут повлиять на позицию Москвы по украинскому вопросу.
