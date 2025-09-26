26 сентября 2025

Погибшие боевики ВСУ месяцами лежат во львовских моргах

Силовики сообщили о телах боевиков ВСУ в моргах Львова
Силовики сообщили о телах боевиков ВСУ в моргах Львова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В моргах Львова уже более полугода остаются не опознанными и не захороненными тела пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры. По информации источника, тела погибших украинских военных буквально гниют из-за нехватки рефрижераторов.

«Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает», — заявил собеседник ТАСС.

По его данным, даже те тела, которые удалось эвакуировать при ротации, формально записаны как «пропавшие без вести». В силовых структурах отмечают: обращения родственников по бойцам 80-й ОДШБр регулярно поступают через бот обратной связи «Сохрани себе жизнь».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинское командование начало сжигать тела погибших военнослужащих на одной из свалок Херсона. По его словам, таким образом власти пытаются скрыть реальные потери и оформить погибших как пропавших без вести, передает RT.

