14 сентября 2023

Жителей Надыма попросили не покидать дома из-за аварии на газопроводе

В Надыме почти десять домов остались без газа из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В Надыме авария на газопроводе оставила без газа десяток домов Фото:

В Надыме (ЯНАО) при проведении работ был поврежден газопровод, из-за чего девять домов остались без газа. Жителей этих домов просят находиться дома, для обеспечения доступа специалистов в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии.

«При проведении земляных работ по адресу Геологоразведчиков, 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец. Просим жильцов, проживающих по указанным адресам находиться дома», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале.

Без газа остаются дома по адресам — Пионерская, 9, 10, 11; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7 и Комсомольская, 24. Специалисты «Надымгоргаз» с 14 часов приступит к поквартирному обходу домов, для безопасного подключения газоснабжения.

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В Надыме (ЯНАО) при проведении работ был поврежден газопровод, из-за чего девять домов остались без газа. Жителей этих домов просят находиться дома, для обеспечения доступа специалистов в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии. «При проведении земляных работ по адресу Геологоразведчиков, 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец. Просим жильцов, проживающих по указанным адресам находиться дома», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале. Без газа остаются дома по адресам — Пионерская, 9, 10, 11; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7 и Комсомольская, 24. Специалисты «Надымгоргаз» с 14 часов приступит к поквартирному обходу домов, для безопасного подключения газоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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