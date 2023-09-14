Жителей Надыма попросили не покидать дома из-за аварии на газопроводе

В Надыме (ЯНАО) при проведении работ был поврежден газопровод, из-за чего девять домов остались без газа. Жителей этих домов просят находиться дома, для обеспечения доступа специалистов в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии.
«При проведении земляных работ по адресу Геологоразведчиков, 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец. Просим жильцов, проживающих по указанным адресам находиться дома», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале.
Без газа остаются дома по адресам — Пионерская, 9, 10, 11; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7 и Комсомольская, 24. Специалисты «Надымгоргаз» с 14 часов приступит к поквартирному обходу домов, для безопасного подключения газоснабжения.
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