Жителей Надыма попросили не покидать дома из-за аварии на газопроводе

В Надыме почти десять домов остались без газа из-за аварии

15 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Надыме авария на газопроводе оставила без газа десяток домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) при проведении работ был поврежден газопровод, из-за чего девять домов остались без газа. Жителей этих домов просят находиться дома, для обеспечения доступа специалистов в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии. «При проведении земляных работ по адресу Геологоразведчиков, 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец. Просим жильцов, проживающих по указанным адресам находиться дома», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале. Без газа остаются дома по адресам — Пионерская, 9, 10, 11; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7 и Комсомольская, 24. Специалисты «Надымгоргаз» с 14 часов приступит к поквартирному обходу домов, для безопасного подключения газоснабжения.

В Надыме (ЯНАО) при проведении работ был поврежден газопровод, из-за чего девять домов остались без газа. Жителей этих домов просят находиться дома, для обеспечения доступа специалистов в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии. «При проведении земляных работ по адресу Геологоразведчиков, 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец. Просим жильцов, проживающих по указанным адресам находиться дома», — сообщает пресс-служба администрации Надыма в официальном telegram-канале. Без газа остаются дома по адресам — Пионерская, 9, 10, 11; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7 и Комсомольская, 24. Специалисты «Надымгоргаз» с 14 часов приступит к поквартирному обходу домов, для безопасного подключения газоснабжения.