14 сентября 2023

В райцентре ЯНАО построят психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница в Тарко-Сале будет рассчитана на 27 коек
Новая больница в Тарко-Сале будет рассчитана на 27 коек Фото:

В Тарко-Сале построят психиатрическую больницу. Информацию об этом передает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. В трехэтажном медучреждении будут оборудованы зоны для дневного и круглосуточного пребывания пациентов.

«Строительство нового психиатрического отделения, рассчитанного на 27 коек, начнется в ближайшее время. Площадь трехэтажного здания составит порядка 6 000 квадратных метров. Два этажа в медучреждении предусмотрены для размещения кабинетов специалистов и палат, третий будет техническим», — указано в сообщении ведомства.

В больнице также будет предусмотрена секция психо-наркологического отделения. Интерьер здания, как уверяет департамент, будет выполнен в спокойных, светло-бежевых тонах.

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В Тарко-Сале построят психиатрическую больницу. Информацию об этом передает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. В трехэтажном медучреждении будут оборудованы зоны для дневного и круглосуточного пребывания пациентов. «Строительство нового психиатрического отделения, рассчитанного на 27 коек, начнется в ближайшее время. Площадь трехэтажного здания составит порядка 6 000 квадратных метров. Два этажа в медучреждении предусмотрены для размещения кабинетов специалистов и палат, третий будет техническим», — указано в сообщении ведомства. В больнице также будет предусмотрена секция психо-наркологического отделения. Интерьер здания, как уверяет департамент, будет выполнен в спокойных, светло-бежевых тонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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