В райцентре ЯНАО построят психбольницу

15 сентября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Новая больница в Тарко-Сале будет рассчитана на 27 коек Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тарко-Сале построят психиатрическую больницу. Информацию об этом передает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. В трехэтажном медучреждении будут оборудованы зоны для дневного и круглосуточного пребывания пациентов. «Строительство нового психиатрического отделения, рассчитанного на 27 коек, начнется в ближайшее время. Площадь трехэтажного здания составит порядка 6 000 квадратных метров. Два этажа в медучреждении предусмотрены для размещения кабинетов специалистов и палат, третий будет техническим», — указано в сообщении ведомства. В больнице также будет предусмотрена секция психо-наркологического отделения. Интерьер здания, как уверяет департамент, будет выполнен в спокойных, светло-бежевых тонах.

В Тарко-Сале построят психиатрическую больницу. Информацию об этом передает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. В трехэтажном медучреждении будут оборудованы зоны для дневного и круглосуточного пребывания пациентов. «Строительство нового психиатрического отделения, рассчитанного на 27 коек, начнется в ближайшее время. Площадь трехэтажного здания составит порядка 6 000 квадратных метров. Два этажа в медучреждении предусмотрены для размещения кабинетов специалистов и палат, третий будет техническим», — указано в сообщении ведомства. В больнице также будет предусмотрена секция психо-наркологического отделения. Интерьер здания, как уверяет департамент, будет выполнен в спокойных, светло-бежевых тонах.