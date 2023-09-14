В райцентре ЯНАО построят психбольницу

В Тарко-Сале построят психиатрическую больницу. Информацию об этом передает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. В трехэтажном медучреждении будут оборудованы зоны для дневного и круглосуточного пребывания пациентов.
«Строительство нового психиатрического отделения, рассчитанного на 27 коек, начнется в ближайшее время. Площадь трехэтажного здания составит порядка 6 000 квадратных метров. Два этажа в медучреждении предусмотрены для размещения кабинетов специалистов и палат, третий будет техническим», — указано в сообщении ведомства.
В больнице также будет предусмотрена секция психо-наркологического отделения. Интерьер здания, как уверяет департамент, будет выполнен в спокойных, светло-бежевых тонах.
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