18 сентября 2023

Депутат Тюменской облдумы разваливает наследие бывшего вице-губернатора

Волейбольный клуб «Тюмень» на грани кризиса из-за ссоры с политиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, чиновник, обручальное кольцо, телефон в руке
В Тюмени зреет конфликт между двумя статусными политиками Фото:

Депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн разваливает наследие бывшего вице-губернатора Сергея Сарычева — областной волейбольный клуб. Такой версией событий с URA.RU поделились инсайдеры, близкие к ВК «Тюмень».

«Рейн возглавляет федерацию волейбола в Тюменской области. У него возник личный конфликт с руководством ВК „Тюмень“. После этого правительственные СМИ перестали освещать мероприятия клуба, а его директор Роман Фицак регулярно жалуется на нехватку средств, из-за чего тюменская команда не может перейти в суперлигу», — сообщают собеседники агентства.

Сам Сергей Сарычев, отвечающий за взаимодействие с властями в промышленном гиганте «Сибур», продолжает поддерживать функционирование клуба: «Сибур» — один из основных его спонсоров. По данным URA.RU, бывший серый кардинал тюменской политики — заядлый волейболист, а потому лично курировал это направление в Тюменской области.

Агентство направило официальные запросы в Тюменскую областную думу, а также в ВК «Тюмень». Оперативно получить ответы не удалось.

Ранее депутат Тюменской облдумы оскандалился из-за высказывания о «малообеспеченном менталитете». В инцидент пришлось вмешаться секретарю реготделения «Единой России» Андрею Артюхову, который призвал депутата взвешивать каждое слово. После Виктор Рейн выразил сожаление из-за сказанного.

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Депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн разваливает наследие бывшего вице-губернатора Сергея Сарычева — областной волейбольный клуб. Такой версией событий с URA.RU поделились инсайдеры, близкие к ВК «Тюмень». «Рейн возглавляет федерацию волейбола в Тюменской области. У него возник личный конфликт с руководством ВК „Тюмень“. После этого правительственные СМИ перестали освещать мероприятия клуба, а его директор Роман Фицак регулярно жалуется на нехватку средств, из-за чего тюменская команда не может перейти в суперлигу», — сообщают собеседники агентства. Сам Сергей Сарычев, отвечающий за взаимодействие с властями в промышленном гиганте «Сибур», продолжает поддерживать функционирование клуба: «Сибур» — один из основных его спонсоров. По данным URA.RU, бывший серый кардинал тюменской политики — заядлый волейболист, а потому лично курировал это направление в Тюменской области. Агентство направило официальные запросы в Тюменскую областную думу, а также в ВК «Тюмень». Оперативно получить ответы не удалось. Ранее депутат Тюменской облдумы оскандалился из-за высказывания о «малообеспеченном менталитете». В инцидент пришлось вмешаться секретарю реготделения «Единой России» Андрею Артюхову, который призвал депутата взвешивать каждое слово. После Виктор Рейн выразил сожаление из-за сказанного.
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