18 сентября 2023

Житель отдаленного села ЯНАО получил должность в Госдуме

В молодежный парламент при Госдуме вошел депутат из ЯНАО Петр Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
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В состав молодежного парламента вошло 292 человека Фото:

Житель отдаленного села Мужи (ЯНАО) Петр Чупров вошел в обновленный состав молодежного парламента при Госдуме. Ямалец также преподает историю и обществознание в Мужевской средней школе и является депутатом думы Шурышкарского района.

«Петр Чупров из Мужей вошел в обновленный состав Молодежного парламента при Госдуме РФ. Ямалец преподает историю в Мужевской школе, активно занимается волонтерством, является депутатом райдумы», — сообщается в официальном telegram-канале окружного Заксобрания.

В молодежный парламент входят 292 человека в возрасте до 35 лет. Среди участников региональные и муниципальные депутаты со всех регионов страны, а также студенты от органов самоуправления вузов и члены молодежных организаций парламентских партий.

Ранее Петр Чупров подавал документы на конкурс по замещению должности главы Шурышкарского района ЯНАО. Кроме него свои кандидатуры на конкурс выдвинули действующий глава района Олег Попов и ведущий специалист по ГО и ЧС Дмитрий Смирнов.

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Житель отдаленного села Мужи (ЯНАО) Петр Чупров вошел в обновленный состав молодежного парламента при Госдуме. Ямалец также преподает историю и обществознание в Мужевской средней школе и является депутатом думы Шурышкарского района. «Петр Чупров из Мужей вошел в обновленный состав Молодежного парламента при Госдуме РФ. Ямалец преподает историю в Мужевской школе, активно занимается волонтерством, является депутатом райдумы», — сообщается в официальном telegram-канале окружного Заксобрания. В молодежный парламент входят 292 человека в возрасте до 35 лет. Среди участников региональные и муниципальные депутаты со всех регионов страны, а также студенты от органов самоуправления вузов и члены молодежных организаций парламентских партий. Ранее Петр Чупров подавал документы на конкурс по замещению должности главы Шурышкарского района ЯНАО. Кроме него свои кандидатуры на конкурс выдвинули действующий глава района Олег Попов и ведущий специалист по ГО и ЧС Дмитрий Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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