21 сентября 2023

Осужденный за взятки экс-начальник тюменской Госавтоинспекции ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Ленинского суда по делу Александра Селюнина. Тюмень, селюнин александр
Александр Селюнин получил 4,5 года колонии за взятки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, осужденный за взятки, уехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно журналистам.

«Бывший руководитель тюменской Госавтоинспекции Александр Селюнин, осужденный на 4,5 года колонии за получение взяток, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Его этапировали в колонию в июне, а в июле он уже уехал на Украину», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным источников URA.RU, после вынесения приговора Селюнина отправили отбывать срок в одну из колоний за пределами Тюменской области. В региональное управление ФСИН направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В июне 2022 года бывший глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин был приговорен к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Экс-силовика осудили за коррупцию: за взятки он продавал водительские удостоверения.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, осужденный за взятки, уехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно журналистам. «Бывший руководитель тюменской Госавтоинспекции Александр Селюнин, осужденный на 4,5 года колонии за получение взяток, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Его этапировали в колонию в июне, а в июле он уже уехал на Украину», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. По данным источников URA.RU, после вынесения приговора Селюнина отправили отбывать срок в одну из колоний за пределами Тюменской области. В региональное управление ФСИН направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. В июне 2022 года бывший глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин был приговорен к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Экс-силовика осудили за коррупцию: за взятки он продавал водительские удостоверения. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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