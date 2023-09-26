Суд отказал курганским чиновникам в неустойке за пункты весового контроля

Суд отказал госучреждению «Курганавтодор» в иске к компании «Ростелеком». Чиновники требовали выплатить неустойку из-за срыва сроков по сдаче автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК). Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда.
«Исковые требования государственного казенного учреждения „Курганавтодор“ удовлетворению не подлежат», — информирует решение суда. Заявленная чиновниками в иске к компании «Ростелеком» неустойка в размере более 2,7 млн рублей по контракту на установку АПВГК отклонена.
Чиновники утверждали, что подрядчик вовремя не сдал два пункта весового контроля на курганских трассах согласно требованиям контракта. Ответчик предоставил в суд данные, что его вины в срыве сроков не имеется. «Невыполнение работ в установленный срок вызвано не предоставлением со стороны Заказчика технических условий на присоединение к сетям электроснабжения и отсутствием актуальных технических условий на подключение к сетям и сооружениям связи, а также поздним сроком предоставления строительных площадок по объектам», — привели причины нарушения сроков в «Ростелекоме».
Суд рассмотрел материалы дела и отклонил иск «Курганавтодора». Неустойку списали, поскольку она не превышала 5% от сумм контракта.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские дорожники несколько месяцев не могли запустить пункты весового контроля. Часть автоматических комплексов запустили в действие только в сентябре этого года.
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