26 сентября 2023

Суд отказал курганским чиновникам в неустойке за пункты весового контроля

«Курганавтодор» проиграл подрядчику суд по комплексам весового контроля
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд отказал «Курганавтодору» в иске к подрядчику Фото:

Суд отказал госучреждению «Курганавтодор» в иске к компании «Ростелеком». Чиновники требовали выплатить неустойку из-за срыва сроков по сдаче автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК). Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда.

«Исковые требования государственного казенного учреждения „Курганавтодор“ удовлетворению не подлежат», — информирует решение суда. Заявленная чиновниками в иске к компании «Ростелеком» неустойка в размере более 2,7 млн рублей по контракту на установку АПВГК отклонена.

Чиновники утверждали, что подрядчик вовремя не сдал два пункта весового контроля на курганских трассах согласно требованиям контракта. Ответчик предоставил в суд данные, что его вины в срыве сроков не имеется. «Невыполнение работ в установленный срок вызвано не предоставлением со стороны Заказчика технических условий на присоединение к сетям электроснабжения и отсутствием актуальных технических условий на подключение к сетям и сооружениям связи, а также поздним сроком предоставления строительных площадок по объектам», — привели причины нарушения сроков в «Ростелекоме».

Суд рассмотрел материалы дела и отклонил иск «Курганавтодора». Неустойку списали, поскольку она не превышала 5% от сумм контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские дорожники несколько месяцев не могли запустить пункты весового контроля. Часть автоматических комплексов запустили в действие только в сентябре этого года.

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Суд отказал госучреждению «Курганавтодор» в иске к компании «Ростелеком». Чиновники требовали выплатить неустойку из-за срыва сроков по сдаче автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК). Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда. «Исковые требования государственного казенного учреждения „Курганавтодор“ удовлетворению не подлежат», — информирует решение суда. Заявленная чиновниками в иске к компании «Ростелеком» неустойка в размере более 2,7 млн рублей по контракту на установку АПВГК отклонена. Чиновники утверждали, что подрядчик вовремя не сдал два пункта весового контроля на курганских трассах согласно требованиям контракта. Ответчик предоставил в суд данные, что его вины в срыве сроков не имеется. «Невыполнение работ в установленный срок вызвано не предоставлением со стороны Заказчика технических условий на присоединение к сетям электроснабжения и отсутствием актуальных технических условий на подключение к сетям и сооружениям связи, а также поздним сроком предоставления строительных площадок по объектам», — привели причины нарушения сроков в «Ростелекоме». Суд рассмотрел материалы дела и отклонил иск «Курганавтодора». Неустойку списали, поскольку она не превышала 5% от сумм контракта. Ранее URA.RU сообщало, что курганские дорожники несколько месяцев не могли запустить пункты весового контроля. Часть автоматических комплексов запустили в действие только в сентябре этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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