Тюменским чиновникам третий раз за год повысили зарплаты

В Тюмени оклад директора «Центра занятости» подняли свыше 100 000 рублей

27 сентября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Оклады на руководящих должностях в Центре занятости повышают третий раз за год Фото: Алексей Гущин © URA.RU Директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» третий раз за год повысили оклады, после чего вырастут и их зарплаты. Информация содержится в распоряжении департамента труда и занятости населения региона. Оклад директора учреждения Натальи Шабуровой превысит 100 тысяч рублей. «Внести изменения в распоряжение „Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области“. Оклад директора установить в размере 100 394 рублей», — говорится в документе дептруда области. Директором учреждения с 11 сентября является Наталья Шабурова. Ее заму также увеличили оклад, до 60 968 рублей. Аналогичный размер установлен и для главного бухгалтера Центра. Ранее оклады для данной группы должностей составляли 94 622 и 57 462 рублей соответственно. За последний год это уже третье повышение, до этого его проводили 1 октября 2022-го и 1 января 2023 года.

Директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» третий раз за год повысили оклады, после чего вырастут и их зарплаты. Информация содержится в распоряжении департамента труда и занятости населения региона. Оклад директора учреждения Натальи Шабуровой превысит 100 тысяч рублей. «Внести изменения в распоряжение „Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области“. Оклад директора установить в размере 100 394 рублей», — говорится в документе дептруда области. Директором учреждения с 11 сентября является Наталья Шабурова. Ее заму также увеличили оклад, до 60 968 рублей. Аналогичный размер установлен и для главного бухгалтера Центра. Ранее оклады для данной группы должностей составляли 94 622 и 57 462 рублей соответственно. За последний год это уже третье повышение, до этого его проводили 1 октября 2022-го и 1 января 2023 года.