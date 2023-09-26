Тюменским чиновникам третий раз за год повысили зарплаты

Директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» третий раз за год повысили оклады, после чего вырастут и их зарплаты. Информация содержится в распоряжении департамента труда и занятости населения региона. Оклад директора учреждения Натальи Шабуровой превысит 100 тысяч рублей.
«Внести изменения в распоряжение „Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области“. Оклад директора установить в размере 100 394 рублей», — говорится в документе дептруда области.
Директором учреждения с 11 сентября является Наталья Шабурова. Ее заму также увеличили оклад, до 60 968 рублей. Аналогичный размер установлен и для главного бухгалтера Центра.
Ранее оклады для данной группы должностей составляли 94 622 и 57 462 рублей соответственно. За последний год это уже третье повышение, до этого его проводили 1 октября 2022-го и 1 января 2023 года.
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