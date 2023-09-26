26 сентября 2023

Тюменским чиновникам третий раз за год повысили зарплаты

В Тюмени оклад директора «Центра занятости» подняли свыше 100 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Оклады на руководящих должностях в Центре занятости повышают третий раз за год Фото:

Директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» третий раз за год повысили оклады, после чего вырастут и их зарплаты. Информация содержится в распоряжении департамента труда и занятости населения региона. Оклад директора учреждения Натальи Шабуровой превысит 100 тысяч рублей.

«Внести изменения в распоряжение „Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области“. Оклад директора установить в размере 100 394 рублей», — говорится в документе дептруда области.

Директором учреждения с 11 сентября является Наталья Шабурова. Ее заму также увеличили оклад, до 60 968 рублей. Аналогичный размер установлен и для главного бухгалтера Центра.

Ранее оклады для данной группы должностей составляли 94 622 и 57 462 рублей соответственно. За последний год это уже третье повышение, до этого его проводили 1 октября 2022-го и 1 января 2023 года.

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Директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» третий раз за год повысили оклады, после чего вырастут и их зарплаты. Информация содержится в распоряжении департамента труда и занятости населения региона. Оклад директора учреждения Натальи Шабуровой превысит 100 тысяч рублей. «Внести изменения в распоряжение „Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области“. Оклад директора установить в размере 100 394 рублей», — говорится в документе дептруда области. Директором учреждения с 11 сентября является Наталья Шабурова. Ее заму также увеличили оклад, до 60 968 рублей. Аналогичный размер установлен и для главного бухгалтера Центра. Ранее оклады для данной группы должностей составляли 94 622 и 57 462 рублей соответственно. За последний год это уже третье повышение, до этого его проводили 1 октября 2022-го и 1 января 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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