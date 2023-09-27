В Курганской области резко подорожали помидоры и бананы

Цены на помидоры в Курганской области выросли более чем на 10%. Информацию об этом опубликовал Свердловскстат.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 25 сентября. Бананы — индекс потребительских цен на 18 сентября — 9,43%, средняя цена за кг — 127,16 рублей. Помидоры свежие — индекс потребительских цен на 18 сентября — 12,16%, средняя цена за кг — 121,82 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства.
В начале сентября подорожали свежие огурцы и бананы. Тогда рост цен на бананы составил 8,94% на 11 сентября. Цена за килограмм бананов — 121,32 рубля. Огурцы же выросли в цене на 15,94%, средняя цена за килограмм — 113,67 рубля.
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