27 сентября 2023

В Курганской области резко подорожали помидоры и бананы

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена на бананы — 127, 16 рублей с индексацией на 109,43% Фото:

Цены на помидоры в Курганской области выросли более чем на 10%. Информацию об этом опубликовал Свердловскстат.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 25 сентября. Бананы — индекс потребительских цен на 18 сентября — 9,43%, средняя цена за кг — 127,16 рублей. Помидоры свежие — индекс потребительских цен на 18 сентября — 12,16%, средняя цена за кг — 121,82 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства.

В начале сентября подорожали свежие огурцы и бананы. Тогда рост цен на бананы составил 8,94% на 11 сентября. Цена за килограмм бананов — 121,32 рубля. Огурцы же выросли в цене на 15,94%, средняя цена за килограмм — 113,67 рубля.

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Цены на помидоры в Курганской области выросли более чем на 10%. Информацию об этом опубликовал Свердловскстат. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 25 сентября. Бананы — индекс потребительских цен на 18 сентября — 9,43%, средняя цена за кг — 127,16 рублей. Помидоры свежие — индекс потребительских цен на 18 сентября — 12,16%, средняя цена за кг — 121,82 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства. В начале сентября подорожали свежие огурцы и бананы. Тогда рост цен на бананы составил 8,94% на 11 сентября. Цена за килограмм бананов — 121,32 рубля. Огурцы же выросли в цене на 15,94%, средняя цена за килограмм — 113,67 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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