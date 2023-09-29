Тобольские власти останутся без крупного муниципального подрядчика. Скрин

В Тобольске банкротится компания, выполнявшая крупные муниципальные контракты
© Служба новостей «URA.RU»
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У строительной компании «Арарат» не хватает средств, чтобы рассчитаться с долгами Фото:

Тобольские власти могут остаться без крупного подрядчика, который за последние годы выполнил больше 30 муниципальных контрактов. О банкротном иске в адрес строительной компании «Арарат» сообщает портал «Электронное правосудие»

«Иск №А70-20669/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО СК „Арарат“, зарегистрированная в г. Тобольске. Сумма иска неизвестна, дело зарегистрировано в электронной картотеке арбитражных дел», — говорится в описании дела.

Система СБИС сообщает, что начиная с 2012 года компания «Арарат» выполняет муниципальные контракты по капитальным ремонтам различных объектов. Среди них — здания школ, поликлиник и других социально-значимых объектов. Последние подряды были получены фирмой в 2023 году, информации об их исполнении нет.

Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент есть налоговая задолженность, а общая сумма долгов по обязательствам приближается к 650 тысячам рублей. Ранее URA.RU рассказало о банкротстве тюменского подрядчика «Газпрома», «Транснефти» и «Россетей».

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Тобольские власти могут остаться без крупного подрядчика, который за последние годы выполнил больше 30 муниципальных контрактов. О банкротном иске в адрес строительной компании «Арарат» сообщает портал «Электронное правосудие» «Иск №А70-20669/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО СК „Арарат“, зарегистрированная в г. Тобольске. Сумма иска неизвестна, дело зарегистрировано в электронной картотеке арбитражных дел», — говорится в описании дела. Система СБИС сообщает, что начиная с 2012 года компания «Арарат» выполняет муниципальные контракты по капитальным ремонтам различных объектов. Среди них — здания школ, поликлиник и других социально-значимых объектов. Последние подряды были получены фирмой в 2023 году, информации об их исполнении нет. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент есть налоговая задолженность, а общая сумма долгов по обязательствам приближается к 650 тысячам рублей. Ранее URA.RU рассказало о банкротстве тюменского подрядчика «Газпрома», «Транснефти» и «Россетей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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