02 октября 2023

Тюменская область вошла в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Термальные курорты региона вошли в топ самых популярных курортов для зимнего отдыха Фото:

Термальные курорты Тюменской области вошли в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха. Об этом сообщил национальный туроператор «Алеан».

«Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров [самых востребованных курортов для зимнего отдыха]. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов», — передают слова туроператора журналисты РИА Новости.

Впереди встали Минводы, затем на втором месте Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Эти курорты выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года. Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края. Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Подмосковье интересует три процента отдыхающих.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Он посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Также губернатор отметил, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще приезжать в Тобольск.

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Термальные курорты Тюменской области вошли в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха. Об этом сообщил национальный туроператор «Алеан». «Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров [самых востребованных курортов для зимнего отдыха]. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов», — передают слова туроператора журналисты РИА Новости. Впереди встали Минводы, затем на втором месте Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Эти курорты выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года. Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края. Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Подмосковье интересует три процента отдыхающих. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Он посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Также губернатор отметил, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще приезжать в Тобольск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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