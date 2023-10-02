Тюменская область вошла в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха

03 октября 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Термальные курорты региона вошли в топ самых популярных курортов для зимнего отдыха Фото: Сергей Русанов © URA.RU Термальные курорты Тюменской области вошли в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха. Об этом сообщил национальный туроператор «Алеан». «Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров [самых востребованных курортов для зимнего отдыха]. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов», — передают слова туроператора журналисты РИА Новости. Впереди встали Минводы, затем на втором месте Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Эти курорты выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года. Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края. Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Подмосковье интересует три процента отдыхающих. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Он посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Также губернатор отметил, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще приезжать в Тобольск.

Термальные курорты Тюменской области вошли в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха. Об этом сообщил национальный туроператор «Алеан». «Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров [самых востребованных курортов для зимнего отдыха]. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов», — передают слова туроператора журналисты РИА Новости. Впереди встали Минводы, затем на втором месте Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Эти курорты выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года. Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края. Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Подмосковье интересует три процента отдыхающих. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Он посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Также губернатор отметил, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще приезжать в Тобольск.