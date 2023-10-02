02 октября 2023

В военкомате рассказали, отправят ли тюменских призывников на СВО

Тюменских призывников не планируют отправлять в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предстоит служить в Росгвардии, ВДВ, РВСН и других родах войск Фото:

Тюмнецев, призванных в ряды вооруженных сил РФ, не планируют отправлять в зону СВО. Об этом заявил во время пресс-конференции врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков.

«Тюменские призывники будут служить в сухопутных войсках, ВДВ, РВСН, Росгвардии. Они не будут привлекаться для службы в зоне проведения СВО», — сообщил Чирков.

Так же он пояснил, что во время осенней кампания ряды ВС РФ пополнят порядка 1600 тюменцев. Отправки к месту службы начнутся после 16 октября.

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Тюмнецев, призванных в ряды вооруженных сил РФ, не планируют отправлять в зону СВО. Об этом заявил во время пресс-конференции врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков. «Тюменские призывники будут служить в сухопутных войсках, ВДВ, РВСН, Росгвардии. Они не будут привлекаться для службы в зоне проведения СВО», — сообщил Чирков. Так же он пояснил, что во время осенней кампания ряды ВС РФ пополнят порядка 1600 тюменцев. Отправки к месту службы начнутся после 16 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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