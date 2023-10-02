В военкомате рассказали, отправят ли тюменских призывников на СВО

Тюменских призывников не планируют отправлять в зону СВО

03 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Тюменцам предстоит служить в Росгвардии, ВДВ, РВСН и других родах войск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюмнецев, призванных в ряды вооруженных сил РФ, не планируют отправлять в зону СВО. Об этом заявил во время пресс-конференции врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков. «Тюменские призывники будут служить в сухопутных войсках, ВДВ, РВСН, Росгвардии. Они не будут привлекаться для службы в зоне проведения СВО», — сообщил Чирков. Так же он пояснил, что во время осенней кампания ряды ВС РФ пополнят порядка 1600 тюменцев. Отправки к месту службы начнутся после 16 октября.

Тюмнецев, призванных в ряды вооруженных сил РФ, не планируют отправлять в зону СВО. Об этом заявил во время пресс-конференции врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков. «Тюменские призывники будут служить в сухопутных войсках, ВДВ, РВСН, Росгвардии. Они не будут привлекаться для службы в зоне проведения СВО», — сообщил Чирков. Так же он пояснил, что во время осенней кампания ряды ВС РФ пополнят порядка 1600 тюменцев. Отправки к месту службы начнутся после 16 октября.