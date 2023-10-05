Над Брянской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Беспилотник был запущен со стороны Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Украины, уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку… БПЛА уничтожен над Брянской областью», — сообщает Минобороны в своем
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