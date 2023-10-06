Суд наказал курганца, чья собака укусила ребенка

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Курганец получил судебный иск после того, как его собака укусила ребенка Фото:

Жителя Шумихинского округа Курганской области суд наказал за то, что его собака укусила соседского ребенка. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры.

«Когда малолетний ребенок гулял во дворе дома, к нему подбежала соседская собака и укусила за ногу. Мальчика привезли в больницу, где он находился на стационарном лечении. Суд обязал владельца собаки выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — указано в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Прокуратура проводила проверку по обращению родителей пострадавшего. В результате надзорное ведомство выяснило, что владелец собаки не обеспечил безопасность людей при ее выгуле. После укуса ребенок был вынужден пройти курс необходимых вакцинаций и уколов.

Ранее суд обязал мэрию Катайского района Курганской области выплатить 50 тысяч рублей девочке в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака. Животное схватило несовершеннолетнюю за правую голень.

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Жителя Шумихинского округа Курганской области суд наказал за то, что его собака укусила соседского ребенка. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. «Когда малолетний ребенок гулял во дворе дома, к нему подбежала соседская собака и укусила за ногу. Мальчика привезли в больницу, где он находился на стационарном лечении. Суд обязал владельца собаки выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — указано в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области. Прокуратура проводила проверку по обращению родителей пострадавшего. В результате надзорное ведомство выяснило, что владелец собаки не обеспечил безопасность людей при ее выгуле. После укуса ребенок был вынужден пройти курс необходимых вакцинаций и уколов. Ранее суд обязал мэрию Катайского района Курганской области выплатить 50 тысяч рублей девочке в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака. Животное схватило несовершеннолетнюю за правую голень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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