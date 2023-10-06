Суд наказал курганца, чья собака укусила ребенка

06 октября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Курганец получил судебный иск после того, как его собака укусила ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Шумихинского округа Курганской области суд наказал за то, что его собака укусила соседского ребенка. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. «Когда малолетний ребенок гулял во дворе дома, к нему подбежала соседская собака и укусила за ногу. Мальчика привезли в больницу, где он находился на стационарном лечении. Суд обязал владельца собаки выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — указано в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области. Прокуратура проводила проверку по обращению родителей пострадавшего. В результате надзорное ведомство выяснило, что владелец собаки не обеспечил безопасность людей при ее выгуле. После укуса ребенок был вынужден пройти курс необходимых вакцинаций и уколов. Ранее суд обязал мэрию Катайского района Курганской области выплатить 50 тысяч рублей девочке в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака. Животное схватило несовершеннолетнюю за правую голень.

Жителя Шумихинского округа Курганской области суд наказал за то, что его собака укусила соседского ребенка. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. «Когда малолетний ребенок гулял во дворе дома, к нему подбежала соседская собака и укусила за ногу. Мальчика привезли в больницу, где он находился на стационарном лечении. Суд обязал владельца собаки выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — указано в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области. Прокуратура проводила проверку по обращению родителей пострадавшего. В результате надзорное ведомство выяснило, что владелец собаки не обеспечил безопасность людей при ее выгуле. После укуса ребенок был вынужден пройти курс необходимых вакцинаций и уколов. Ранее суд обязал мэрию Катайского района Курганской области выплатить 50 тысяч рублей девочке в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака. Животное схватило несовершеннолетнюю за правую голень.