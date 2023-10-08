Курганский агромагнат приехал в колонию, чтобы найти работников на свое предприятие. Фото

Курганский агромагнат Исламов ищет рабочих для своего холдинга в колониях

09 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Курганский депутат Исламов приехал за работниками в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской облдумы и владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов провел встречу в курганской колонии с главой местного УФСИН. Политик обсуждал возможности подготовки осужденных с дальнейшим трудоустройством на его предприятии. О встрече рассказали в областном УФСИН. «Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин и генеральный директор научно-производственного агрохолдинга Марат Исламов обсудили перспективы сотрудничества в сфере трудоустройства граждан, отбывавших наказание», — информирует сайт управления. Владелец агрохолдинга предложил трудоустраивать осужденных после освобождения к нему на предприятие. Исламов рассказал, что ему требуются электрики, токари и слесари. «Михаил Мачушкин ответил, что все исправительные учреждения заинтересованы в успешной ресоциализации правонарушителей. <…> при подготовке к освобождению осужденных будут информировать о возможности трудоустройства в агрохолдинг», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе будут трудиться осужденные. Приговоренные к принудительным работам будут делать боеприпасы на «Курганприборе». Владалец агрохолдинга приехал за рабочими к сотрудникам ФСИН фото: УФСИН РФ по Курганской области https://45.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=708250

Депутат курганской облдумы и владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов провел встречу в курганской колонии с главой местного УФСИН. Политик обсуждал возможности подготовки осужденных с дальнейшим трудоустройством на его предприятии. О встрече рассказали в областном УФСИН. «Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин и генеральный директор научно-производственного агрохолдинга Марат Исламов обсудили перспективы сотрудничества в сфере трудоустройства граждан, отбывавших наказание», — информирует сайт управления. Владелец агрохолдинга предложил трудоустраивать осужденных после освобождения к нему на предприятие. Исламов рассказал, что ему требуются электрики, токари и слесари. «Михаил Мачушкин ответил, что все исправительные учреждения заинтересованы в успешной ресоциализации правонарушителей. <…> при подготовке к освобождению осужденных будут информировать о возможности трудоустройства в агрохолдинг», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе будут трудиться осужденные. Приговоренные к принудительным работам будут делать боеприпасы на «Курганприборе».