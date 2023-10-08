08 октября 2023
07 октября 2023

Курганский агромагнат приехал в колонию, чтобы найти работников на свое предприятие. Фото

Курганский агромагнат Исламов ищет рабочих для своего холдинга в колониях
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, исламов артем
Курганский депутат Исламов приехал за работниками в колонию Фото:

Депутат курганской облдумы и владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов провел встречу в курганской колонии с главой местного УФСИН. Политик обсуждал возможности подготовки осужденных с дальнейшим трудоустройством на его предприятии. О встрече рассказали в областном УФСИН.

«Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин и генеральный директор научно-производственного агрохолдинга Марат Исламов обсудили перспективы сотрудничества в сфере трудоустройства граждан, отбывавших наказание», — информирует сайт управления. Владелец агрохолдинга предложил трудоустраивать осужденных после освобождения к нему на предприятие.

Исламов рассказал, что ему требуются электрики, токари и слесари. «Михаил Мачушкин ответил, что все исправительные учреждения заинтересованы в успешной ресоциализации правонарушителей. <…> при подготовке к освобождению осужденных будут информировать о возможности трудоустройства в агрохолдинг», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе будут трудиться осужденные. Приговоренные к принудительным работам будут делать боеприпасы на «Курганприборе».

Владалец агрохолдинга приехал за рабочими к сотрудникам ФСИН
Владалец агрохолдинга приехал за рабочими к сотрудникам ФСИН

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Депутат курганской облдумы и владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов провел встречу в курганской колонии с главой местного УФСИН. Политик обсуждал возможности подготовки осужденных с дальнейшим трудоустройством на его предприятии. О встрече рассказали в областном УФСИН. «Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин и генеральный директор научно-производственного агрохолдинга Марат Исламов обсудили перспективы сотрудничества в сфере трудоустройства граждан, отбывавших наказание», — информирует сайт управления. Владелец агрохолдинга предложил трудоустраивать осужденных после освобождения к нему на предприятие. Исламов рассказал, что ему требуются электрики, токари и слесари. «Михаил Мачушкин ответил, что все исправительные учреждения заинтересованы в успешной ресоциализации правонарушителей. <…> при подготовке к освобождению осужденных будут информировать о возможности трудоустройства в агрохолдинг», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе будут трудиться осужденные. Приговоренные к принудительным работам будут делать боеприпасы на «Курганприборе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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