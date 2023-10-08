Замгенпрокурора РФ провел срочное совещание из-за курганских погорельцев

09 октября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит строительство домов курганских погорельцев из Логоушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел срочное совещание из-за проблем со строительством домов для погорельцев из Курганской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев в режиме видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководством прокуратуры Курганской области по вопросу защиты прав граждан, пострадавших от лесных пожаров. В рамках исполнения полученных поручений прокурором региона Андреем Назаровым проведена встреча с застройщиком в деревне Логоушка Кетовского округа», — говорится на сайте ведомства. В ходе встречи прокурор и подрядчик обсудили проблемы при проведении работ и выработали комплекс мер, направленных на неукоснительное соблюдение сроков окончания строительства. 10 октября запланирован выезд на строящиеся объекты в деревню Логоушка. В нем примут участие прокурор области, представители органов строительного контроля и застройщик. Ситуация с возведением жилых домов для погорельцев стоит на личном контроле прокурора Назарова. Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы пожаловались на срыв сроков строительства домов. Об этом заявлял депутат гордумы Яков Сидоров после встречи с жителями Логоушки. По его информации, из 28 домов в стадии готовности находятся всего лишь пять объектов. Со слов местных жителей, жилье еще не введено в эксплуатацию. При этом власти Кетовского округа заявляли, что строительство домов идет по плану, несмотря на имеющие недостатки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел срочное совещание из-за проблем со строительством домов для погорельцев из Курганской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев в режиме видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководством прокуратуры Курганской области по вопросу защиты прав граждан, пострадавших от лесных пожаров. В рамках исполнения полученных поручений прокурором региона Андреем Назаровым проведена встреча с застройщиком в деревне Логоушка Кетовского округа», — говорится на сайте ведомства. В ходе встречи прокурор и подрядчик обсудили проблемы при проведении работ и выработали комплекс мер, направленных на неукоснительное соблюдение сроков окончания строительства. 10 октября запланирован выезд на строящиеся объекты в деревню Логоушка. В нем примут участие прокурор области, представители органов строительного контроля и застройщик. Ситуация с возведением жилых домов для погорельцев стоит на личном контроле прокурора Назарова. Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы пожаловались на срыв сроков строительства домов. Об этом заявлял депутат гордумы Яков Сидоров после встречи с жителями Логоушки. По его информации, из 28 домов в стадии готовности находятся всего лишь пять объектов. Со слов местных жителей, жилье еще не введено в эксплуатацию. При этом власти Кетовского округа заявляли, что строительство домов идет по плану, несмотря на имеющие недостатки.