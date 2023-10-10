10 октября 2023
09 октября 2023

В ЯНАО эвакуировали школьников после анонимного звонка

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школа, учебное заведение, стеклянные двери
В Губкинском эвакуировали детей из здания школы (фото из архива) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) прошла эвакуация детей из здания школы № 7. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Поступило сообщение о минировании школы, детей всех вывели, на месте работают оперативные службы. Без паники, сообщение скорей всего ложное», — сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там подтвердили факт эвакуации детей из здания школы, причины не разглашаются.

Обновлено в 12:50:

Здание седьмой школы было обследовано спецгруппой с кинологом. Посторонних предметов не найдено, сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

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В Губкинском (ЯНАО) прошла эвакуация детей из здания школы № 7. Об этом сообщается в социальных сетях. «Поступило сообщение о минировании школы, детей всех вывели, на месте работают оперативные службы. Без паники, сообщение скорей всего ложное», — сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там подтвердили факт эвакуации детей из здания школы, причины не разглашаются. Обновлено в 12:50: Здание седьмой школы было обследовано спецгруппой с кинологом. Посторонних предметов не найдено, сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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