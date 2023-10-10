В ЯНАО эвакуировали школьников после анонимного звонка

В Губкинском (ЯНАО) прошла эвакуация детей из здания школы № 7. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Поступило сообщение о минировании школы, детей всех вывели, на месте работают оперативные службы. Без паники, сообщение скорей всего ложное», — сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там подтвердили факт эвакуации детей из здания школы, причины не разглашаются.
Обновлено в 12:50:
Здание седьмой школы было обследовано спецгруппой с кинологом. Посторонних предметов не найдено, сообщают очевидцы в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».
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