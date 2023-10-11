В ЯНАО простятся с бойцом, погибшим в зоне спецоперации. Фото

12 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Боец из Харампура Виктор Айваседо погиб в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пуровском районе ЯНАО 13 октября простятся с военнослужащим Виктором Айваседо из Харампура, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в пресс-службе районной администрации. «Прощание с павшим на фронте Виктором Айваседо пройдет 13 октября. В Тарко-Сале с бойцом простятся у морга с 08:00 до 08:30, в Харампуре церемония пройдет с 12:00 до 13:00 у здания ДК „Снежный“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Пуровского района. Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала. Виктор Айваседо погиб при выполнении боевых задач 4 октября Фото: telegram-канал «Случилось» — https://t.me/trkluch/12533

В Пуровском районе ЯНАО 13 октября простятся с военнослужащим Виктором Айваседо из Харампура, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в пресс-службе районной администрации. «Прощание с павшим на фронте Виктором Айваседо пройдет 13 октября. В Тарко-Сале с бойцом простятся у морга с 08:00 до 08:30, в Харампуре церемония пройдет с 12:00 до 13:00 у здания ДК „Снежный“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Пуровского района. Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.