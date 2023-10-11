11 октября 2023
10 октября 2023

В ЯНАО простятся с бойцом, погибшим в зоне спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, возложение цветов, погибший в СВО, прощание с погибшим в сво
Боец из Харампура Виктор Айваседо погиб в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пуровском районе ЯНАО 13 октября простятся с военнослужащим Виктором Айваседо из Харампура, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в пресс-службе районной администрации.

«Прощание с павшим на фронте Виктором Айваседо пройдет 13 октября. В Тарко-Сале с бойцом простятся у морга с 08:00 до 08:30, в Харампуре церемония пройдет с 12:00 до 13:00 у здания ДК „Снежный“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Пуровского района.

Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Виктор Айваседо погиб при выполнении боевых задач 4 октября
Виктор Айваседо погиб при выполнении боевых задач 4 октября
Фото:

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В Пуровском районе ЯНАО 13 октября простятся с военнослужащим Виктором Айваседо из Харампура, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в пресс-службе районной администрации. «Прощание с павшим на фронте Виктором Айваседо пройдет 13 октября. В Тарко-Сале с бойцом простятся у морга с 08:00 до 08:30, в Харампуре церемония пройдет с 12:00 до 13:00 у здания ДК „Снежный“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Пуровского района. Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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