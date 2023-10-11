В Тюмени посадят юношу, устроившего смертельное ДТП

Мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением авто из-за ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени вынес приговор 23-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП. Он лишится свободы на полтора года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — сказано в публикации ведомства.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Подсудимый превысил скорость и проехал на желтый сигнал светофора, после чего врезался в иномарку. От полученных травм скончалась 51-летняя пассажирка. Водителю и другому пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.