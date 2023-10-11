11 октября 2023

В Тюмени посадят юношу, устроившего смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением авто из-за ДТП Фото:

Ленинский суд Тюмени вынес приговор 23-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП. Он лишится свободы на полтора года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — сказано в публикации ведомства.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Подсудимый превысил скорость и проехал на желтый сигнал светофора, после чего врезался в иномарку. От полученных травм скончалась 51-летняя пассажирка. Водителю и другому пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

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Ленинский суд Тюмени вынес приговор 23-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП. Он лишится свободы на полтора года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — сказано в публикации ведомства. Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Подсудимый превысил скорость и проехал на желтый сигнал светофора, после чего врезался в иномарку. От полученных травм скончалась 51-летняя пассажирка. Водителю и другому пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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