В зоне спецоперации погиб танкист из ЯНАО. Фото

12 октября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В зоне СВО погиб 46-летний танкист из Лабытнанги Виктор Фабрициус Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий танковой дивизии из Лабытнанги (ЯНАО) Виктор Фабрициус погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, воин-контрактник Виктор Фабрициус. 46-летний наводчик, [служивший в]танковой дивизии защищал от неонацистов Донбасс и его людей», — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в официальном telegram-канале. Мэр Лабытнанги Марина Трескова выразила свои соболезнования родным и близким героя. Прощание с Виктором состоится 13 октября на новом кладбище. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала. Военнослужащий из Лабытнанги Виктор Фабрициус погиб в зоне СВО Фото: telegram-канал «Лабытнанги+Харп» — https://t.me/lbt_harp/9488

Военнослужащий танковой дивизии из Лабытнанги (ЯНАО) Виктор Фабрициус погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, воин-контрактник Виктор Фабрициус. 46-летний наводчик, [служивший в]танковой дивизии защищал от неонацистов Донбасс и его людей», — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в официальном telegram-канале. Мэр Лабытнанги Марина Трескова выразила свои соболезнования родным и близким героя. Прощание с Виктором состоится 13 октября на новом кладбище. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.