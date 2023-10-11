11 октября 2023

В зоне спецоперации погиб танкист из ЯНАО. Фото

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска
В зоне СВО погиб 46-летний танкист из Лабытнанги Виктор Фабрициус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий танковой дивизии из Лабытнанги (ЯНАО) Виктор Фабрициус погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, воин-контрактник Виктор Фабрициус. 46-летний наводчик, [служивший в]танковой дивизии защищал от неонацистов Донбасс и его людей», — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в официальном telegram-канале.

Мэр Лабытнанги Марина Трескова выразила свои соболезнования родным и близким героя. Прощание с Виктором состоится 13 октября на новом кладбище.

О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.

Военнослужащий из Лабытнанги Виктор Фабрициус погиб в зоне СВО
Военнослужащий из Лабытнанги Виктор Фабрициус погиб в зоне СВО
Фото:

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Военнослужащий танковой дивизии из Лабытнанги (ЯНАО) Виктор Фабрициус погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, воин-контрактник Виктор Фабрициус. 46-летний наводчик, [служивший в]танковой дивизии защищал от неонацистов Донбасс и его людей», — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в официальном telegram-канале. Мэр Лабытнанги Марина Трескова выразила свои соболезнования родным и близким героя. Прощание с Виктором состоится 13 октября на новом кладбище. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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