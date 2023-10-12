12 октября 2023
11 октября 2023

Некоторые города ЯНАО станут опорными городами Арктической зоны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата (горсад) Курган, план городского сада
Для городов Арктической зоны РФ разработают мастер-планы их развития Фото:

Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) станут опорными городами Арктической зоны РФ. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Опорные города — это стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. В перечень вошли Мурманская агломерация, Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорск Мурманской области, Кемско-Беломорская агломерация Республики Карелия, Архангельская агломерация Архангельской области, Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — пишут на официальном сайте министерства.

Власти Ямала сообщили, что для городов сейчас разработают мастер-планы их развития. В Новом Уренгое эта работа уже началась. Они дополнили, что ямальским специалистам совместно с коллегами из НИУ ВШЭ предстоит понять, какие предприятия будут работать в городе в будущем, где они расположат свои объекты, офисы, как выстроят логистику.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и региональным властям определить список населенных пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. В результате были выбраны 16 городов, которые имеют стратегическое значение для страны, передает МК. Для них планируют подготовить мастер-планы развития до 2035 года, а также выделят бюджетные средства.

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Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) станут опорными городами Арктической зоны РФ. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Опорные города — это стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. В перечень вошли Мурманская агломерация, Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорск Мурманской области, Кемско-Беломорская агломерация Республики Карелия, Архангельская агломерация Архангельской области, Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — пишут на официальном сайте министерства. Власти Ямала сообщили, что для городов сейчас разработают мастер-планы их развития. В Новом Уренгое эта работа уже началась. Они дополнили, что ямальским специалистам совместно с коллегами из НИУ ВШЭ предстоит понять, какие предприятия будут работать в городе в будущем, где они расположат свои объекты, офисы, как выстроят логистику. Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и региональным властям определить список населенных пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. В результате были выбраны 16 городов, которые имеют стратегическое значение для страны, передает МК. Для них планируют подготовить мастер-планы развития до 2035 года, а также выделят бюджетные средства.
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