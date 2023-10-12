Некоторые города ЯНАО станут опорными городами Арктической зоны РФ

Для городов Арктической зоны РФ разработают мастер-планы их развития Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) станут опорными городами Арктической зоны РФ. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Опорные города — это стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. В перечень вошли Мурманская агломерация, Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорск Мурманской области, Кемско-Беломорская агломерация Республики Карелия, Архангельская агломерация Архангельской области, Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа», — пишут на официальном сайте министерства.

Власти Ямала сообщили, что для городов сейчас разработают мастер-планы их развития. В Новом Уренгое эта работа уже началась. Они дополнили, что ямальским специалистам совместно с коллегами из НИУ ВШЭ предстоит понять, какие предприятия будут работать в городе в будущем, где они расположат свои объекты, офисы, как выстроят логистику.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и региональным властям определить список населенных пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. В результате были выбраны 16 городов, которые имеют стратегическое значение для страны, передает МК . Для них планируют подготовить мастер-планы развития до 2035 года, а также выделят бюджетные средства.