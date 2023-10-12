Единороссы ЯНАО три года приписывали себе проекты Белгородской области

13 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Единороссы ЯНАО три года публиковали реализацию проектов в Белгородской области Илья Московец Сотрудники отделения партии «Единая Россия» в ЯНАО перепутали города и три года публиковали на сайте информацию о партийных проектах Губкина, который находится в Белгородской области, вместо ямальского Губкинского. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «На сайте ямальского реготделения „Единой России“ публикуются новости о деятельности партии в Губкине, который находится в Белгородской области, вместо Губкинского. Видимо, единороссы перепутали названия городов», — рассказал собеседник. Этому городу посвящены 53 из 58 публикаций во вкладке Губкинского местного отделения. Первая новость датируется ноябрем 2020 года, последняя — 16 июня 2023 года. О том, что на сайте был указан неправильный город URA.RU подтверди. По словам ямальского руководителя исполкома Анастасии Казанцевой, виной всему технический сбой. «Сайты реготделений партии „Единая Россия“ работают на единой платформе. Произошел технический сбой, так как в Белгородской области тоже есть Губкинское местное отделение. В какой момент это произошло сложно сказать, технические сбои случаются в любых системах. Связались с разработчиками, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации», — сказала она. Перепутанные города Скриншот с официального сайта «Единой России»

Сотрудники отделения партии «Единая Россия» в ЯНАО перепутали города и три года публиковали на сайте информацию о партийных проектах Губкина, который находится в Белгородской области, вместо ямальского Губкинского. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «На сайте ямальского реготделения „Единой России“ публикуются новости о деятельности партии в Губкине, который находится в Белгородской области, вместо Губкинского. Видимо, единороссы перепутали названия городов», — рассказал собеседник. Этому городу посвящены 53 из 58 публикаций во вкладке Губкинского местного отделения. Первая новость датируется ноябрем 2020 года, последняя — 16 июня 2023 года. О том, что на сайте был указан неправильный город URA.RU подтверди. По словам ямальского руководителя исполкома Анастасии Казанцевой, виной всему технический сбой. «Сайты реготделений партии „Единая Россия“ работают на единой платформе. Произошел технический сбой, так как в Белгородской области тоже есть Губкинское местное отделение. В какой момент это произошло сложно сказать, технические сбои случаются в любых системах. Связались с разработчиками, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации», — сказала она.