Курганцы потратили с банковских карт 249 миллиардов рублей

13 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области тратили денег на 16% больше, чем год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Курганской области за первое полугодие 2023 года потратили 249 млрд рублей по банковским картам. Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе курганского отделения Центрального Банка России. «За первое полугодие 2023 года жители Курганской области совершили 163 млн операций по банковским картам. За год это количество выросло на 14%. Общая сумма потраченных с карт денег увеличилась до 246 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад», — говорится в сообщении финансовой организации. Сумма, потраченная безналичным способом на товары и услуги, выросла на 20% и составила 86 млрд рублей. А наличные курганцы снимали в сорок раз реже: на руки получили всего 49 млрд рублей. В отделении Центробанка напомнили, что жители отдаленных районов, где нет подразделений кредитных организаций и банкоматов, могут воспользоваться сервисом «Наличные на кассе». Деньги можно снять в 140 торгово-сервисных предприятиях, а также в отделениях почты. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали пользоваться банковскими картами чаще, чем наличными деньгами. За прошедший год число банковских карт в регионе выросло на 19% и достигло 1,6 миллиона единиц. По данным на 1 июля 2023 года банки Курганской области выпустили 1,7 млн карт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области за первое полугодие 2023 года потратили 249 млрд рублей по банковским картам. Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе курганского отделения Центрального Банка России. «За первое полугодие 2023 года жители Курганской области совершили 163 млн операций по банковским картам. За год это количество выросло на 14%. Общая сумма потраченных с карт денег увеличилась до 246 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад», — говорится в сообщении финансовой организации. Сумма, потраченная безналичным способом на товары и услуги, выросла на 20% и составила 86 млрд рублей. А наличные курганцы снимали в сорок раз реже: на руки получили всего 49 млрд рублей. В отделении Центробанка напомнили, что жители отдаленных районов, где нет подразделений кредитных организаций и банкоматов, могут воспользоваться сервисом «Наличные на кассе». Деньги можно снять в 140 торгово-сервисных предприятиях, а также в отделениях почты. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали пользоваться банковскими картами чаще, чем наличными деньгами. За прошедший год число банковских карт в регионе выросло на 19% и достигло 1,6 миллиона единиц. По данным на 1 июля 2023 года банки Курганской области выпустили 1,7 млн карт.