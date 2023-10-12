Курганцы потратили с банковских карт 249 миллиардов рублей

Жители Курганской области за первое полугодие 2023 года потратили 249 млрд рублей по банковским картам. Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе курганского отделения Центрального Банка России.
«За первое полугодие 2023 года жители Курганской области совершили 163 млн операций по банковским картам. За год это количество выросло на 14%. Общая сумма потраченных с карт денег увеличилась до 246 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад», — говорится в сообщении финансовой организации.
Сумма, потраченная безналичным способом на товары и услуги, выросла на 20% и составила 86 млрд рублей. А наличные курганцы снимали в сорок раз реже: на руки получили всего 49 млрд рублей. В отделении Центробанка напомнили, что жители отдаленных районов, где нет подразделений кредитных организаций и банкоматов, могут воспользоваться сервисом «Наличные на кассе». Деньги можно снять в 140 торгово-сервисных предприятиях, а также в отделениях почты.
Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области стали пользоваться банковскими картами чаще, чем наличными деньгами. За прошедший год число банковских карт в регионе выросло на 19% и достигло 1,6 миллиона единиц. По данным на 1 июля 2023 года банки Курганской области выпустили 1,7 млн карт.
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