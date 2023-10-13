Волонтеры приступили к работе сразу после поступления заявки
В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал Дмитрий Трофимов. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили, что в последний раз мужчину видели 20 сентября.
«Заявка на поиск Дмитрия Трофимова, о местонахождении которого неизвестно с 20 сентября, поступила на горячую линию отряда 28 сентября. Пропавший не найден. Поиск продолжается», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в своем telegram-канале.
Волонтеры приступили к работе сразу после поступления заявки. Проводили опросы, клеили ориентировки. Совместно с полицейскими Нового Уренгоя добровольцы прочесывали местность. На данный момент поисковики прошли 200 километров.
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