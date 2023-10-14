Мэрия в ЯНАО выбрала подрядчика для возведения ледовых городков за 18 млн рублей

Возведение ледовых городков должно быть завершено к 14 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тарко-Сале (ЯНАО) заключили контракт с подрядчиком на строительство и содержание ледовых городков на сумму 17,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение комплекса работ по устройству и обеспечению бесперебойного функционирования ледовых городков на территории г. Тарко-Сале. Стоимость контракта по итогам аукциона — 17 708 226,11 рубля. Исполнитель — Бондаренко Александр Викторович», — сообщается в документах на портале.

Основная локация для размещения ледовых скульптур и горок планируется на площади КСК «Геолог». Там подрядчик должен разместить фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символ года и ограждение для новогодней ели в виде надписи «С Новым годом». Для жителей будут установлены три горки и множество скульптур изо льда. Всего около 20 ледовых композиций, ледяные ели, игровые элементы и кафе. Помимо этого, скульптуры будут размещены на площади ДК «Юбилейный», у администрации Пуровского района, на площадке по ул. Тарасова, перед храмом Святого Николая Чудотворца и на площадке перед РМЦ «Апельсин».

Работы по установке исполнитель должен завершить не позднее 14 декабря. До 31 декабря необходимо вывозить снег и мусор с территорий ледовых городков, а также обеспечивать их бесперебойную работу. Особое требование предъявляется к качеству льда. Он должен быть прозрачным, чистым, без мусора и пузырьков.

Ранее власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили конкурс по поиску подрядчика для возведения ледовых городков на площади Владимира Нака, возле горадминистрации и в поселке Харп. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, мэрия готова потратить на обустройство новогодних локаций чуть более 10,5 миллиона рублей.