В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) отменили вылет трех вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Рейс авиакомпании «Эйшн экспресс Эйрлайн» до Самары задержан на сутки. Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта.
«В аэропорту Нового Уренгоя отменены вылеты вертолетов в поселок Тазовский и в Новый Уренгой», — следует из данных сайта. Также задержан рейс KV-9522. Воздушное судно должно было вылететь до Самары 15 октября в 16:15. Ожидается, что судно покинет воздушную гавань только 16 октября в 16:15.
Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя. На момент публикации ответ не получен.
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