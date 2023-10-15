В ЯНАО отменены вылеты вертолетов и задержан на сутки рейс в Самару. Скрин

16 октября 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны Фото: Игорь Пантин © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) отменили вылет трех вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Рейс авиакомпании «Эйшн экспресс Эйрлайн» до Самары задержан на сутки. Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя отменены вылеты вертолетов в поселок Тазовский и в Новый Уренгой», — следует из данных сайта. Также задержан рейс KV-9522. Воздушное судно должно было вылететь до Самары 15 октября в 16:15. Ожидается, что судно покинет воздушную гавань только 16 октября в 16:15. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя. На момент публикации ответ не получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой, https://nux.aero/board/

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) отменили вылет трех вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Рейс авиакомпании «Эйшн экспресс Эйрлайн» до Самары задержан на сутки. Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя отменены вылеты вертолетов в поселок Тазовский и в Новый Уренгой», — следует из данных сайта. Также задержан рейс KV-9522. Воздушное судно должно было вылететь до Самары 15 октября в 16:15. Ожидается, что судно покинет воздушную гавань только 16 октября в 16:15. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя. На момент публикации ответ не получен.