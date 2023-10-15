15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В ЯНАО отменены вылеты вертолетов и задержан на сутки рейс в Самару. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, вертолет, санавиация
Причины задержки и отмены рейсов неизвестны Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) отменили вылет трех вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Рейс авиакомпании «Эйшн экспресс Эйрлайн» до Самары задержан на сутки. Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта.

«В аэропорту Нового Уренгоя отменены вылеты вертолетов в поселок Тазовский и в Новый Уренгой», — следует из данных сайта. Также задержан рейс KV-9522. Воздушное судно должно было вылететь до Самары 15 октября в 16:15. Ожидается, что судно покинет воздушную гавань только 16 октября в 16:15.

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя. На момент публикации ответ не получен.

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) отменили вылет трех вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Рейс авиакомпании «Эйшн экспресс Эйрлайн» до Самары задержан на сутки. Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя отменены вылеты вертолетов в поселок Тазовский и в Новый Уренгой», — следует из данных сайта. Также задержан рейс KV-9522. Воздушное судно должно было вылететь до Самары 15 октября в 16:15. Ожидается, что судно покинет воздушную гавань только 16 октября в 16:15. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя. На момент публикации ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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