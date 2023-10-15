В Тюмень резко пришло потепление

16 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени в начале недели резко потеплело Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале недели в Тюмени резко потеплеет. Дневная температура поднимется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. «Температура днем составит +15 градусов. Ночью опустится до +9», — сказано на сайте сервиса. Во вторник, 17 октября, температура также порадует тюменцев. Днем ее показатели будут держаться на уровне +15 градусов. После этого температура начнет снижаться и уже в среду опустится до +10 градусов днем и +5 градусов ночью.

В начале недели в Тюмени резко потеплеет. Дневная температура поднимется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. «Температура днем составит +15 градусов. Ночью опустится до +9», — сказано на сайте сервиса. Во вторник, 17 октября, температура также порадует тюменцев. Днем ее показатели будут держаться на уровне +15 градусов. После этого температура начнет снижаться и уже в среду опустится до +10 градусов днем и +5 градусов ночью.