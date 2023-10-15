В Тюмень резко пришло потепление

В Тюмени в начале недели резко потеплело
В начале недели в Тюмени резко потеплеет. Дневная температура поднимется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.
«Температура днем составит +15 градусов. Ночью опустится до +9», — сказано на сайте сервиса.
Во вторник, 17 октября, температура также порадует тюменцев. Днем ее показатели будут держаться на уровне +15 градусов. После этого температура начнет снижаться и уже в среду опустится до +10 градусов днем и +5 градусов ночью.
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