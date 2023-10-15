15 октября 2023
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В Тюмень резко пришло потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени в начале недели резко потеплело Фото:

В начале недели в Тюмени резко потеплеет. Дневная температура поднимется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

«Температура днем составит +15 градусов. Ночью опустится до +9», — сказано на сайте сервиса.

Во вторник, 17 октября, температура также порадует тюменцев. Днем ее показатели будут держаться на уровне +15 градусов. После этого температура начнет снижаться и уже в среду опустится до +10 градусов днем и +5 градусов ночью.

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В начале недели в Тюмени резко потеплеет. Дневная температура поднимется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. «Температура днем составит +15 градусов. Ночью опустится до +9», — сказано на сайте сервиса. Во вторник, 17 октября, температура также порадует тюменцев. Днем ее показатели будут держаться на уровне +15 градусов. После этого температура начнет снижаться и уже в среду опустится до +10 градусов днем и +5 градусов ночью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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