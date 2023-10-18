18 октября 2023

Тюмень сковали вечерние 9-балльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Основные дорожные заторы образовались в центре города Фото:

Центр Тюмени и другие части города сковали вечерние пробки. Приложение 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов.

«Тюмень, 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — сообщается в приложении.

Основные дорожные заторы образовались в центре города: на улицах Челюскинцев, Ленина, Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Максима Горького, Мориса Тереза. Также движение осложнено на Ветеранов Труда, Дружбы, Ямской, Аккумуляторной, Федюнинского и Монтажников.

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Центр Тюмени и другие части города сковали вечерние пробки. Приложение 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Основные дорожные заторы образовались в центре города: на улицах Челюскинцев, Ленина, Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Максима Горького, Мориса Тереза. Также движение осложнено на Ветеранов Труда, Дружбы, Ямской, Аккумуляторной, Федюнинского и Монтажников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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