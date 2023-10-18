Основные дорожные заторы образовались в центре города
Центр Тюмени и другие части города сковали вечерние пробки. Приложение 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов.
«Тюмень, 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — сообщается в приложении.
Основные дорожные заторы образовались в центре города: на улицах Челюскинцев, Ленина, Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Максима Горького, Мориса Тереза. Также движение осложнено на Ветеранов Труда, Дружбы, Ямской, Аккумуляторной, Федюнинского и Монтажников.
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