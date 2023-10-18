Тюмень сковали вечерние 9-балльные пробки. Скрин

19 октября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Основные дорожные заторы образовались в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр Тюмени и другие части города сковали вечерние пробки. Приложение 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Основные дорожные заторы образовались в центре города: на улицах Челюскинцев, Ленина, Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Максима Горького, Мориса Тереза. Также движение осложнено на Ветеранов Труда, Дружбы, Ямской, Аккумуляторной, Федюнинского и Монтажников. Скрин с сайта 2ГИС

Центр Тюмени и другие части города сковали вечерние пробки. Приложение 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Основные дорожные заторы образовались в центре города: на улицах Челюскинцев, Ленина, Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Максима Горького, Мориса Тереза. Также движение осложнено на Ветеранов Труда, Дружбы, Ямской, Аккумуляторной, Федюнинского и Монтажников.