Мошенники нашли способ нажиться на людях через бойца-активиста из ЯНАО. Скрин

В ЯНАО мошенники притворяются бойцом СВО и выманивают деньги

19 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Мошенники заявляют, что боец якобы подорвался на мине и просят денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») рассказал, что кто-то создает фейковые страницы с его именем. Мошенники сообщают людям, что он якобы подорвался на мине, чтобы собирать деньги ему на помощь. «Дорогие друзья, со мной все хорошо не верьте фейк страницам, которые пишут, что подорвался на мине. Это не так! Я в данный момент жив и здоров, нахожусь в Тарко-Сале. Фейк страница мошенников», — написал активист в своем telegram-канале. Ранее Шевцов, полгода выполнявший боевые задачи в зоне специальной военной операции, передал именной автобус для нужд батальона «Росомаха», в котором проходят службу бойцы с Ямала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») рассказал, что кто-то создает фейковые страницы с его именем. Мошенники сообщают людям, что он якобы подорвался на мине, чтобы собирать деньги ему на помощь. «Дорогие друзья, со мной все хорошо не верьте фейк страницам, которые пишут, что подорвался на мине. Это не так! Я в данный момент жив и здоров, нахожусь в Тарко-Сале. Фейк страница мошенников», — написал активист в своем telegram-канале. Ранее Шевцов, полгода выполнявший боевые задачи в зоне специальной военной операции, передал именной автобус для нужд батальона «Росомаха», в котором проходят службу бойцы с Ямала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.