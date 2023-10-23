Instasamka купила компьютер по цене пятикомнатной квартиры в Тюмени

Instasamka приобрела компьютер с бриллиантами за 23 млн рублей

Специально для певицы собрали компьютер за 23 млн рублей Фото: соцсети Дарьи Зотеевой © URA.RU

Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) купила себе компьютер персональной сборки за 23 млн рублей, инкрустированный бриллиантами. Технику показали в одном из шоу на YouTube. По цене этого компьютера в Тюмени можно приобрести пятикомнатную квартиру.

«Персональный компьютер для Инстасамки, встроенный в стол. Самый дорогой в России, цена — 23 млн рублей. Выполнен в стилистике „Барби“, розовый с белым. Инкрустированный бриллиантами», — следует из видео, опубликованном на YouTube.

Согласно сайтам агентств недвижимости, за 23 млн рублей в Тюмени можно приобрести пятикомнатную квартиру в центре города. Сама Дарья Зотеева, осматривая ПК, сказала, что собирается играть на нем в Sims.

Ранее URA.RU писало, что, по словам Инстасамки, в детстве ее семья не была обеспечена, из-за чего им приходилось экономить на еде. В настоящее время доходы исполнительницы из Тобольска оцениваются десятками миллионов рублей.