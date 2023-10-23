Instasamka купила компьютер по цене пятикомнатной квартиры в Тюмени

Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) купила себе компьютер персональной сборки за 23 млн рублей, инкрустированный бриллиантами. Технику показали в одном из шоу на YouTube. По цене этого компьютера в Тюмени можно приобрести пятикомнатную квартиру.
«Персональный компьютер для Инстасамки, встроенный в стол. Самый дорогой в России, цена — 23 млн рублей. Выполнен в стилистике „Барби“, розовый с белым. Инкрустированный бриллиантами», — следует из видео, опубликованном на YouTube.
Согласно сайтам агентств недвижимости, за 23 млн рублей в Тюмени можно приобрести пятикомнатную квартиру в центре города. Сама Дарья Зотеева, осматривая ПК, сказала, что собирается играть на нем в Sims.
Ранее URA.RU писало, что, по словам Инстасамки, в детстве ее семья не была обеспечена, из-за чего им приходилось экономить на еде. В настоящее время доходы исполнительницы из Тобольска оцениваются десятками миллионов рублей.
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