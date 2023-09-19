Миллионерша Instasamka рассказала, как экономила на еде

Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала о бедном детстве и о том, как ее семья экономила на продуктах. Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале.
«Моя мама, когда я еще жила с ней и не работала, считала каждую копейку перед тем, как идти в магазин. Они с бабушкой писали на листочке каждую покупку, чтобы уложиться в сумму на продукты. Что-то было важнее, и мы не покупали, например, помидоры. Так было все мое детство, картина — без слез не взглянешь», — написала Инстасамка, отвечая на вопросы фанатов.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году певица получила аванс в миллион долларов за свою музыку. Недавно супруг Зотеевой подарил ей автомобиль за 30 млн рублей, а сама девушка попала в скандал, назвав участниц одного из шоу талантов колхозницами.
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