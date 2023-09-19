Миллионерша Instasamka рассказала, как экономила на еде

Семья певицы Инстасамки экономила на продуктах из-за проблем с деньгами
© Служба новостей «URA.RU»
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Семья Инстасамки отказывала себе в продуктах из-за проблем с деньгами Фото:

Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала о бедном детстве и о том, как ее семья экономила на продуктах. Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале.

«Моя мама, когда я еще жила с ней и не работала, считала каждую копейку перед тем, как идти в магазин. Они с бабушкой писали на листочке каждую покупку, чтобы уложиться в сумму на продукты. Что-то было важнее, и мы не покупали, например, помидоры. Так было все мое детство, картина — без слез не взглянешь», — написала Инстасамка, отвечая на вопросы фанатов.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году певица получила аванс в миллион долларов за свою музыку. Недавно супруг Зотеевой подарил ей автомобиль за 30 млн рублей, а сама девушка попала в скандал, назвав участниц одного из шоу талантов колхозницами.

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Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала о бедном детстве и о том, как ее семья экономила на продуктах. Об этом исполнительница написала в своем telegram-канале. «Моя мама, когда я еще жила с ней и не работала, считала каждую копейку перед тем, как идти в магазин. Они с бабушкой писали на листочке каждую покупку, чтобы уложиться в сумму на продукты. Что-то было важнее, и мы не покупали, например, помидоры. Так было все мое детство, картина — без слез не взглянешь», — написала Инстасамка, отвечая на вопросы фанатов. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году певица получила аванс в миллион долларов за свою музыку. Недавно супруг Зотеевой подарил ей автомобиль за 30 млн рублей, а сама девушка попала в скандал, назвав участниц одного из шоу талантов колхозницами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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