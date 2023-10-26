26 октября 2023

В ЯНАО продают многоцелевой вертолет Ми-8 за 128,5 миллионов рублей. Фото

В ЯНАО продается многоцелевой вертолет Ми-8 за 128,5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, тушение пожара, военный вертолет
В Салехарде продается вертолет 2007 года выпуска Фото:

В Салехарде (ЯНАО) выставили на продажу вертолет Ми-8АМТ. В объявлении на сайте «Авито» продавец — Центральное агентство залогового имущества — оценил стоимость техники почти в 128,5 млн рублей.

«Продается многоцелевой вертолет Ми-8АМТ, 2007 года выпуска. Состояние удовлетворительное. Авиатехника находится в Тюменской области, в городе Салехард. Цена: 128 438 361 рублей», — говорится в объявлении.

На сайте указано, что эксперты оценили цену авиаобъекта значительно выше текущей стоимости — около 299 миллионов рублей. Приобрести данный вертолет можно с помощью наличных денежных средств или безналичного платежа.

Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард
Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард
Фото:
Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард
Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) выставили на продажу вертолет Ми-8АМТ. В объявлении на сайте «Авито» продавец — Центральное агентство залогового имущества — оценил стоимость техники почти в 128,5 млн рублей. «Продается многоцелевой вертолет Ми-8АМТ, 2007 года выпуска. Состояние удовлетворительное. Авиатехника находится в Тюменской области, в городе Салехард. Цена: 128 438 361 рублей», — говорится в объявлении. На сайте указано, что эксперты оценили цену авиаобъекта значительно выше текущей стоимости — около 299 миллионов рублей. Приобрести данный вертолет можно с помощью наличных денежных средств или безналичного платежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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