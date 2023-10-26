В ЯНАО продают многоцелевой вертолет Ми-8 за 128,5 миллионов рублей. Фото

В ЯНАО продается многоцелевой вертолет Ми-8 за 128,5 миллионов рублей

27 октября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

В Салехарде продается вертолет 2007 года выпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) выставили на продажу вертолет Ми-8АМТ. В объявлении на сайте «Авито» продавец — Центральное агентство залогового имущества — оценил стоимость техники почти в 128,5 млн рублей. «Продается многоцелевой вертолет Ми-8АМТ, 2007 года выпуска. Состояние удовлетворительное. Авиатехника находится в Тюменской области, в городе Салехард. Цена: 128 438 361 рублей», — говорится в объявлении. На сайте указано, что эксперты оценили цену авиаобъекта значительно выше текущей стоимости — около 299 миллионов рублей. Приобрести данный вертолет можно с помощью наличных денежных средств или безналичного платежа. Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард Фото: сайт «Авито» Вертолет Ми-8амт, 2007 года, Салехард Фото: сайт «Авито»

В Салехарде (ЯНАО) выставили на продажу вертолет Ми-8АМТ. В объявлении на сайте «Авито» продавец — Центральное агентство залогового имущества — оценил стоимость техники почти в 128,5 млн рублей. «Продается многоцелевой вертолет Ми-8АМТ, 2007 года выпуска. Состояние удовлетворительное. Авиатехника находится в Тюменской области, в городе Салехард. Цена: 128 438 361 рублей», — говорится в объявлении. На сайте указано, что эксперты оценили цену авиаобъекта значительно выше текущей стоимости — около 299 миллионов рублей. Приобрести данный вертолет можно с помощью наличных денежных средств или безналичного платежа.