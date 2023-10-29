Коммунистов ЯНАО раскритиковали за проведенный митинг

Региональное отделение КПРФ провело мероприятия к 105-летию ВЛКСМ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Митинг коммунистов, посвященный годовщине комсомольской организации и прошедший в Новом Уренгое (ЯНАО), раскритиковали в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Пост хейтеров не остался незамеченным и руководитель реготделения Елена Кукушкина вступила в эмоциональную полемику.

«На центральной городской площади состоялся митинг, организованный Коммунистической партией. Несмотря на начало холодного сезона, эта акция вызвала значительное негодование в городе у горожан. Отрицательные последствия этого митинга и неуместное поведение коммунистов», — написал анонимный автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

Лидер КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина в ответ на своей странице «ВКонтакте» обратилась к подписчикам. «Город, в котором живет этот знаток истории, философ, знающий все экономические формации, построен руками людей, которые ехали по комсомольским путевкам. Кстати, отмечали коммунисты 105-ую годовщину создания Комсомола, этот гражданин плюнул не в коммунистов, а в тысячи первопроходцев, которые осваивали Ямал и строили здесь новые города», — сказала Елена Кукушкина.

Митинги в честь юбилея Комсомола былИ организованы и согласованы с властями. Праздник в честь 105-й годовщины комсомола отметили в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском.