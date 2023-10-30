30 октября 2023

После указа Путина в Тюменской области усилят борьбу с антисемитизмом

В тюменском правительстве назначат ответственного за борьбу с антисемитизмом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против мобилизации. Тюмень , полицейская машина, полиция
В Тюменской области усилят меры по борьбе с антисемитизмом Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

В правительстве Тюменской области назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наиболее вероятным кандидатом на эту должность является директор Центра управления регионом Роман Рзаев. Ранее президент РФ Владимир Путин указал главам российских регионов на необходимость своевременных действий в вопросах, связанных с защитой межнационального и межрелигиозного согласия внутри страны.

«В тюменском правительстве назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Им может стать директор Центра управления регионом Роман Рзаев, которому могут предоставить дополнительные полномочия. После выступления Владимира Путина в связи с событиями в Дагестане дополнительные функции получат чиновники и из других регионов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин провел большое совещание по событиям в аэропорту Махачкалы. В ночь с 29 на 30 октября там произошли массовые беспорядки из-за прилета регулярного рейса из Израиля.

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В правительстве Тюменской области назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наиболее вероятным кандидатом на эту должность является директор Центра управления регионом Роман Рзаев. Ранее президент РФ Владимир Путин указал главам российских регионов на необходимость своевременных действий в вопросах, связанных с защитой межнационального и межрелигиозного согласия внутри страны. «В тюменском правительстве назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Им может стать директор Центра управления регионом Роман Рзаев, которому могут предоставить дополнительные полномочия. После выступления Владимира Путина в связи с событиями в Дагестане дополнительные функции получат чиновники и из других регионов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин провел большое совещание по событиям в аэропорту Махачкалы. В ночь с 29 на 30 октября там произошли массовые беспорядки из-за прилета регулярного рейса из Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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