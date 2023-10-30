После указа Путина в Тюменской области усилят борьбу с антисемитизмом

В правительстве Тюменской области назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наиболее вероятным кандидатом на эту должность является директор Центра управления регионом Роман Рзаев. Ранее президент РФ Владимир Путин указал главам российских регионов на необходимость своевременных действий в вопросах, связанных с защитой межнационального и межрелигиозного согласия внутри страны.
«В тюменском правительстве назначат ответственного за реагирование на угрозы, связанные с антисемитизмом. Им может стать директор Центра управления регионом Роман Рзаев, которому могут предоставить дополнительные полномочия. После выступления Владимира Путина в связи с событиями в Дагестане дополнительные функции получат чиновники и из других регионов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин провел большое совещание по событиям в аэропорту Махачкалы. В ночь с 29 на 30 октября там произошли массовые беспорядки из-за прилета регулярного рейса из Израиля.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.