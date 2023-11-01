В России появятся новые особенные войска

Шадаев поддержал идею создать в РФ кибервойска

01 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Кибервойска будут заниматься цифровой безопасностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме издания Cnews поддержал идею создать в России кибервойска, которые будут заниматься цифровой безопасностью. По его словам, будущий закон должен не освобождать IТ-специалистов от срочной службы. «По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы]», — заявил Максут Шадаев, его цитирует ТАСС. При этом он отметил, что кибервойска могут стать частью Минобороны РФ. По словам, ведомство поддержит эту идею. До этого депутат Госдумы Антон Горелкин предложил, чтобы кибервойска были в составе Росгвардии. Он также отметил, что в современных условиях это необходимое требование. Об этом он написал в своем telegram-канале .

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме издания Cnews поддержал идею создать в России кибервойска, которые будут заниматься цифровой безопасностью. По его словам, будущий закон должен не освобождать IТ-специалистов от срочной службы. «По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы]», — заявил Максут Шадаев, его цитирует ТАСС. При этом он отметил, что кибервойска могут стать частью Минобороны РФ. По словам, ведомство поддержит эту идею. До этого депутат Госдумы Антон Горелкин предложил, чтобы кибервойска были в составе Росгвардии. Он также отметил, что в современных условиях это необходимое требование. Об этом он написал в своем telegram-канале.