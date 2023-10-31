В Тюмени прошли съемки шоу для Первого канала

В Тюмени состоялись съемки тревел-шоу «Поехали!». Об этом в своих соцсетях рассказала учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло. Именно в ее заведении и засветились ведущие программы. Шоу транслируется на Первом канале.
«Сегодня в нашем ресторане проходят съемки программы „Поехали“. Съемка началась с кухни. Гости попробовали одно из блюд меню», — написала Невидайло в своих соцсетях.
На снимке, опубликованном в сторис главы холдинга «Максим», ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский пробуют блюда традиционной кухни в чуме ресторана. Ведущие также рассказали о своей поездке в Тюмень в своих соцсетях, опубликовав снимки на набережной.
Ведущие программы «Поехали» путешествуют по городам России и рассказывают о местных достопримечательностях. Герои посещают знакомые места города и пробуют местную кухню.
Ранее в Тюмени проходили съемки другого тревел-шоу. Его ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили город в августе.
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