31 октября 2023

В Тюмени прошли съемки шоу для Первого канала

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры
Ведущие шоу прогулялись по набережной Тюмени Фото:

В Тюмени состоялись съемки тревел-шоу «Поехали!». Об этом в своих соцсетях рассказала учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло. Именно в ее заведении и засветились ведущие программы. Шоу транслируется на Первом канале.

«Сегодня в нашем ресторане проходят съемки программы „Поехали“. Съемка началась с кухни. Гости попробовали одно из блюд меню», — написала Невидайло в своих соцсетях.

На снимке, опубликованном в сторис главы холдинга «Максим», ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский пробуют блюда традиционной кухни в чуме ресторана. Ведущие также рассказали о своей поездке в Тюмень в своих соцсетях, опубликовав снимки на набережной.

Ведущие программы «Поехали» путешествуют по городам России и рассказывают о местных достопримечательностях. Герои посещают знакомые места города и пробуют местную кухню.

Ранее в Тюмени проходили съемки другого тревел-шоу. Его ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили город в августе.

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В Тюмени состоялись съемки тревел-шоу «Поехали!». Об этом в своих соцсетях рассказала учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло. Именно в ее заведении и засветились ведущие программы. Шоу транслируется на Первом канале. «Сегодня в нашем ресторане проходят съемки программы „Поехали“. Съемка началась с кухни. Гости попробовали одно из блюд меню», — написала Невидайло в своих соцсетях. На снимке, опубликованном в сторис главы холдинга «Максим», ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский пробуют блюда традиционной кухни в чуме ресторана. Ведущие также рассказали о своей поездке в Тюмень в своих соцсетях, опубликовав снимки на набережной. Ведущие программы «Поехали» путешествуют по городам России и рассказывают о местных достопримечательностях. Герои посещают знакомые места города и пробуют местную кухню. Ранее в Тюмени проходили съемки другого тревел-шоу. Его ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили город в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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