06 августа 2023
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В Тюмени прошли съемки нового шоу со звездами «Орла и решки»

Регина Тодоренко и Тимур Родригез сняли в Тюмени новое шоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, родригез тимур
Тимур Родригез вместе с Региной Тодоренко ранее были в Екатеринбурге Фото:

Телеведущая Регина Тодоренко посетила Тюмень, где вместе со своим коллегой Тимуром Родригезом сняла выпуск тревел-шоу, название которого пока остается неизвестным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой», — написала Тодоренко, выложив фото на фоне ковров в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России)

Ранее URA.RU сообщало, что Тодоренко застряла в Екатеринбурге после съемок аналога «Орла и решки» в Свердловской области. Девушка не смогла вовремя отправиться на самолете в Тюмень из-за тумана, который окутал город. При этом она не рассказала название проекта, который собиралась снимать.

Фото:
Фото:

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Телеведущая Регина Тодоренко посетила Тюмень, где вместе со своим коллегой Тимуром Родригезом сняла выпуск тревел-шоу, название которого пока остается неизвестным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях. «Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой», — написала Тодоренко, выложив фото на фоне ковров в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) Ранее URA.RU сообщало, что Тодоренко застряла в Екатеринбурге после съемок аналога «Орла и решки» в Свердловской области. Девушка не смогла вовремя отправиться на самолете в Тюмень из-за тумана, который окутал город. При этом она не рассказала название проекта, который собиралась снимать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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