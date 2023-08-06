В Тюмени прошли съемки нового шоу со звездами «Орла и решки»

Регина Тодоренко и Тимур Родригез сняли в Тюмени новое шоу

07 августа 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Тимур Родригез вместе с Региной Тодоренко ранее были в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Регина Тодоренко посетила Тюмень, где вместе со своим коллегой Тимуром Родригезом сняла выпуск тревел-шоу, название которого пока остается неизвестным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях. «Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой», — написала Тодоренко, выложив фото на фоне ковров в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) Ранее URA.RU сообщало, что Тодоренко застряла в Екатеринбурге после съемок аналога «Орла и решки» в Свердловской области. Девушка не смогла вовремя отправиться на самолете в Тюмень из-за тумана, который окутал город. При этом она не рассказала название проекта, который собиралась снимать. Фото: Instagram-аккаунт Регины Тодоренко https://www.instagram.com/reginatodorenko/ Фото: Instagram-аккаунт Регины Тодоренко https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая Регина Тодоренко посетила Тюмень, где вместе со своим коллегой Тимуром Родригезом сняла выпуск тревел-шоу, название которого пока остается неизвестным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях. «Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой», — написала Тодоренко, выложив фото на фоне ковров в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) Ранее URA.RU сообщало, что Тодоренко застряла в Екатеринбурге после съемок аналога «Орла и решки» в Свердловской области. Девушка не смогла вовремя отправиться на самолете в Тюмень из-за тумана, который окутал город. При этом она не рассказала название проекта, который собиралась снимать.