В Тюменской области дети будут плести маскировочные сети для военных

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Производство маскировочных сетей и накидок. Екатеринбург, детский досуг, помощь фронту
Подростки Нижнетавдинского района изготовят сети для военных Фото:

В конкурсе грантов от губернатора Тюменской области победил проект общественников, согласно которому подростков в возрасте 14-18 лет привлекут к работе по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Информация представлена на сайте конкурса.

«Сегодня до 95% потребностей фронта в маскировочных сетях закрывается усилиями волонтерских цехов. Мы планируем вовлечь в эту общероссийскую гражданскую инициативу еще одну социальную группу — несовершеннолетних волонтеров проекта „Твори добро“ (возраст 14-18 лет)», — следует из конкурсного проекта.

На деньги гранта, который составил 959 000 рублей, общественники закупят рыболовные сети и ткани защитных расцветок. Из них в Нижнетавдинском районе изготовят маскировочные сети, которые затем передадут в зону СВО. Плетением займутся не только подростки, но и инвалиды с когнитивными нарушениями. По замыслу авторов проекта, это поможет им в реабилитации (за счет тренировки мелкой моторики) и социальной адаптации.

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В конкурсе грантов от губернатора Тюменской области победил проект общественников, согласно которому подростков в возрасте 14-18 лет привлекут к работе по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Информация представлена на сайте конкурса. «Сегодня до 95% потребностей фронта в маскировочных сетях закрывается усилиями волонтерских цехов. Мы планируем вовлечь в эту общероссийскую гражданскую инициативу еще одну социальную группу — несовершеннолетних волонтеров проекта „Твори добро“ (возраст 14-18 лет)», — следует из конкурсного проекта. На деньги гранта, который составил 959 000 рублей, общественники закупят рыболовные сети и ткани защитных расцветок. Из них в Нижнетавдинском районе изготовят маскировочные сети, которые затем передадут в зону СВО. Плетением займутся не только подростки, но и инвалиды с когнитивными нарушениями. По замыслу авторов проекта, это поможет им в реабилитации (за счет тренировки мелкой моторики) и социальной адаптации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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