В Тюменской области дети будут плести маскировочные сети для военных

01 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Подростки Нижнетавдинского района изготовят сети для военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конкурсе грантов от губернатора Тюменской области победил проект общественников, согласно которому подростков в возрасте 14-18 лет привлекут к работе по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Информация представлена на сайте конкурса. «Сегодня до 95% потребностей фронта в маскировочных сетях закрывается усилиями волонтерских цехов. Мы планируем вовлечь в эту общероссийскую гражданскую инициативу еще одну социальную группу — несовершеннолетних волонтеров проекта „Твори добро“ (возраст 14-18 лет)», — следует из конкурсного проекта. На деньги гранта, который составил 959 000 рублей, общественники закупят рыболовные сети и ткани защитных расцветок. Из них в Нижнетавдинском районе изготовят маскировочные сети, которые затем передадут в зону СВО. Плетением займутся не только подростки, но и инвалиды с когнитивными нарушениями. По замыслу авторов проекта, это поможет им в реабилитации (за счет тренировки мелкой моторики) и социальной адаптации.

В конкурсе грантов от губернатора Тюменской области победил проект общественников, согласно которому подростков в возрасте 14-18 лет привлекут к работе по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Информация представлена на сайте конкурса. «Сегодня до 95% потребностей фронта в маскировочных сетях закрывается усилиями волонтерских цехов. Мы планируем вовлечь в эту общероссийскую гражданскую инициативу еще одну социальную группу — несовершеннолетних волонтеров проекта „Твори добро“ (возраст 14-18 лет)», — следует из конкурсного проекта. На деньги гранта, который составил 959 000 рублей, общественники закупят рыболовные сети и ткани защитных расцветок. Из них в Нижнетавдинском районе изготовят маскировочные сети, которые затем передадут в зону СВО. Плетением займутся не только подростки, но и инвалиды с когнитивными нарушениями. По замыслу авторов проекта, это поможет им в реабилитации (за счет тренировки мелкой моторики) и социальной адаптации.