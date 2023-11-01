01 ноября 2023

В военкомате ЯНАО сообщили, сколько ямальцев отправятся на срочную службу

Военком ЯНАО Торовин сообщил, сколько ямальцев пойдут в армию до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган , семья, армия, призыв, объятия, проводы, строй, мобилизация
Из ЯНАО на срочную службу будут призваны мужчины от 18 до 27 лет Фото:

Военкоматы ЯНАО в рамках осеннего призыва, который начался в округе 1 ноября, планируют призвать на военную службу около одной тысячи призывников. Об этом URA.RU сообщил окружной военком Михаил Торовин.

«В период осеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации из ЯНАО будут направлено около [одной] тысячи призывников. Под осенний призыв попадают граждане РФ мужского пола 1996—2005 годов рождения, не имеющие отсрочки», — сообщил Михаил Торовин в ответ на запрос корреспондента агентства, документ имеется в распоряжении редакции.

Торовин отметил, что призыву на срочную военную службу не будут призывать мужчин, имеющих неснятую или непогашенную судимость, отбывающих наказание или находящихся под уголовным преследованием. Основания для отсрочки определяются статьями 23 и 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее URA.RU рассказало, что 1 ноября в ЯНАО начался осенний призыв. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военкоматы ЯНАО в рамках осеннего призыва, который начался в округе 1 ноября, планируют призвать на военную службу около одной тысячи призывников. Об этом URA.RU сообщил окружной военком Михаил Торовин. «В период осеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации из ЯНАО будут направлено около [одной] тысячи призывников. Под осенний призыв попадают граждане РФ мужского пола 1996—2005 годов рождения, не имеющие отсрочки», — сообщил Михаил Торовин в ответ на запрос корреспондента агентства, документ имеется в распоряжении редакции. Торовин отметил, что призыву на срочную военную службу не будут призывать мужчин, имеющих неснятую или непогашенную судимость, отбывающих наказание или находящихся под уголовным преследованием. Основания для отсрочки определяются статьями 23 и 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ранее URA.RU рассказало, что 1 ноября в ЯНАО начался осенний призыв. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...