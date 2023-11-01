В военкомате ЯНАО сообщили, сколько ямальцев отправятся на срочную службу

Военком ЯНАО Торовин сообщил, сколько ямальцев пойдут в армию до конца года

02 ноября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Из ЯНАО на срочную службу будут призваны мужчины от 18 до 27 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военкоматы ЯНАО в рамках осеннего призыва, который начался в округе 1 ноября, планируют призвать на военную службу около одной тысячи призывников. Об этом URA.RU сообщил окружной военком Михаил Торовин. «В период осеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации из ЯНАО будут направлено около [одной] тысячи призывников. Под осенний призыв попадают граждане РФ мужского пола 1996—2005 годов рождения, не имеющие отсрочки», — сообщил Михаил Торовин в ответ на запрос корреспондента агентства, документ имеется в распоряжении редакции. Торовин отметил, что призыву на срочную военную службу не будут призывать мужчин, имеющих неснятую или непогашенную судимость, отбывающих наказание или находящихся под уголовным преследованием. Основания для отсрочки определяются статьями 23 и 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ранее URA.RU рассказало, что 1 ноября в ЯНАО начался осенний призыв. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе.

Военкоматы ЯНАО в рамках осеннего призыва, который начался в округе 1 ноября, планируют призвать на военную службу около одной тысячи призывников. Об этом URA.RU сообщил окружной военком Михаил Торовин. «В период осеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации из ЯНАО будут направлено около [одной] тысячи призывников. Под осенний призыв попадают граждане РФ мужского пола 1996—2005 годов рождения, не имеющие отсрочки», — сообщил Михаил Торовин в ответ на запрос корреспондента агентства, документ имеется в распоряжении редакции. Торовин отметил, что призыву на срочную военную службу не будут призывать мужчин, имеющих неснятую или непогашенную судимость, отбывающих наказание или находящихся под уголовным преследованием. Основания для отсрочки определяются статьями 23 и 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ранее URA.RU рассказало, что 1 ноября в ЯНАО начался осенний призыв. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе.